Seguranças do Metrô passarão a usar câmeras em seu uniforme a partir de agosto

Desde segunda-feira (3), os agentes de segurança do Metrô começaram a usar utilizar câmaras acopladas em seu uniforme. O objetivo da medida é padronizar as abordagens dos agentes em relação aos usuários do Metrô.

Ao todo, foram adquiridos 350 equipamentos, chamados de “BodyCam”, com investimento de cerca de R$ 400 mil para ampliar a transparência na atuação dos seguranças.

Os primeiros agentes a receber o equipamento foram os seguranças da estação da Sé. Segundo o Metrô, até o final de outubro, às câmeras estejam disponíveis para 8 bases das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata. Já em setembro, outras 8 bases das linhas 1, 2 e 3 receberão o equipamento e, em outubro, as 2 últimas bases da linha 1-Azul.

Os novos dispositivos têm a capacidade de gravar e tirar fotos em alta definição, auxiliando na abordagem de ocorrências, contando também com bateria de longa autonomia e visão noturna, além de serem resistentes a quedas e água. Cada dupla de segurança receberá uma dessas filmadoras.

Transparência?

De acordo com a nota do Metrô, as filmagens ocorrerão após os agentes apertar um botão na filmadora. Especialistas criticam esse método, pois indica que os agentes poderão escolher o inicio da gravação de sua abordagem.

Foto: Governo de SP/Divulgação