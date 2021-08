Selecionados 24 negócios de periferia para participar da 6ª edição do Vai Tec

A Prefeitura de São Paulo divulgou os 24 projetos selecionados para participar da 6ª edição do Vai Tec, programa de apoio e incentivo à negócios das periferias da cidade, gerido pela Ade Sampa, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. A etapa de aceleração tem duração de seis meses e os projetos escolhidos contarão com assessorias personalizadas de acordo com a necessidade do empreendimento, além de rede de contatos e acesso a eventos, conteúdos e recursos de parceiros do programa e receber, durante seis meses, capacitações, mentorias e acesso à rede de contatos, além de um apoio financeiro de R$ 35.700,00 por projeto.

“As últimas edições do Vai Tec têm sido um sucesso entre os jovens das periferias que antes não tinham um apoio para gerir melhor os seus negócios. A iniciativa é fundamental, principalmente no momento de crise em que vivemos, para que possamos encontrar iniciativas incríveis que podem ser alavancadas e apoiar a retomada econômica da Capital”, declara a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso.

Durante os próximos meses, os participantes passarão por oficinas com testes de mercado, acompanhamento de negócios e assessorias para alavancarem seus empreendimentos no mercado. O processo de aceleração será feito de forma totalmente on-line. O cronograma de atividades está previsto para começar em agosto.

As inscrições para a sexta edição do Vai Tec foram realizadas de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2021 e contou com 138 interessados. Deste total, 56% eram homens e 44% mulheres. A região leste da Capital se destacou no número de inscritos, compondo 45% dos donos de negócios que buscam a aceleração.

Na seleção foram priorizados projetos de regiões localizadas nos extremos da cidade, principalmente nas zonas leste (São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, São Mateus, Guaianases, Cidade Tiradentes, Itaquera, Vila Prudente, Penha e Sapopemba), sul (Parelheiros, Capela do Socorro, M´Boi Mirim, Campo Limpo e Cidade Ademar) e norte (Casa Verde, Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Brasilândia, Perus, Pirituba, Jaçanã e Tremembé).

O Vai Tec auxilia jovens a criar, desenvolver, validar e impulsionar empreendimentos inovadores e que utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de negócio, promovendo o desenvolvimento local e a geração de emprego e renda.

Conheça os negócios que serão acelerados:

• Todas Por Uma

Aplicativo de pedido de socorro, que se propõe solucionar a problemática de assédios físico, sexual, patrimonial, moral, psicológico, racial e/ou virtual. O usuário do aplicativo, por meio de seu celular ou de dispositivo móvel, poderá enviar pedido de socorro para contatos previamente selecionados como anjos.

• Moradigna Construções e Assessoria LTDA. – ME

Empresa de impacto social que oferece pacotes para reforma de casas com qualidade, segurança e facilidade de pagamento. A proposta de participação no Vai Tec será o desenvolvimento de uma ferramenta que foi demandada durante a pandemia do coronavírus, visando o atendimento remoto para negociação, avaliação prévia dos serviços e orçamento, tudo on-line para a melhor segurança e comodidade, ampliando a capacidade de oferta dos serviços

• Nexos Data Serviços de Tecnologia da Informação Ltda

Ferramenta de gestão, totalmente on-line, que gera relatórios, dashboards (painéis) e indicadores de forma rápida e automática para que o gestor possa monitorar, acompanhar e visualizar a performance da sua empresa.

• Añu Saboaria

Empresa de formação de profissionais que desejam atuar no setor de cosmética natural. Por meio de repasse de conhecimento de forma remota, ensinam em suas aulas on-line o passo a passo para a produção de cosméticos naturais minimamente processados, resgatando a sabedoria e conhecimentos indígenas e africanos.

• Editora Popular TXAI

Editora focada na publicação de autoras e autores das periferias, com especial atenção às mulheres. Os produtos e serviços oferecidos tratam de bens culturais e educativos como livros, e-books e materiais de formação, além de revisão, diagramação, ilustração, registro ISBN – International Standard Book Number, lançamento, comercialização e atividades educacionais e culturais correlatas.

• Cerveja Benedita

É um negócio de impacto social criado por duas mulheres empreendedoras, LGBTQI+, periféricas e nordestinas. O empreendimento, criado em 2017, consiste na produção de cervejas artesanais a partir dos princípios da economia circular, feminista, inclusiva e social.

• Estúdio Mmaxixe

Estúdio de comunicação gráfica que produz ilustrações, jogos para celular, vídeos em motion graphics e outros serviços ligados às artes visuais e gráficas partindo da representação das periferias de São Paulo. Tem como objetivo aumentar a representatividade dessas regiões, ilustrando a cultura periférica pelo olhar de quem cresceu e vive nestes locais.

• PertoDaqui

Aplicativo para celular que mostra ofertas de pequenos comerciantes da periferia em um raio de 3km do usuário, buscando divulgar o comércio e fomentar a economia local por meio de um conceito de comunidade, onde um negócio ajuda a impulsionar o outro. Para isso, a plataforma reúne mais de 20 segmentos diferentes entre comércios e serviços.

• AZ Marias

Marca de roupas de street style e ancestral que usa como matéria prima o resíduo têxtil de grandes empresas do setor. A marca trabalha com a mulher negra como centralidade da criação e a remuneração dessa mão de obra é feita de forma justa e sustentável.

• Your Space

Plataforma digital com o objetivo de conectar jovens freelancers da periferia a pequenos e médios negócios para incentivar o empreendedorismo e a geração de renda nas regiões mais vulneráveis de São Paulo. Além disso, a empresa propicia programas de aprimoramento de habilidades empreendedoras e desenvolvimento acadêmico dentro dessas comunidades

• Noix Comunidade Empreendedora

É um negócio que visa o desenvolvimento de um ecossistema empreendedor autossustentável nas comunidades periféricas brasileiras. Tem por objetivo empoderar jovens da periferia ampliando sua visão de mundo por meio do empreendedorismo e, assim, promover impacto social dentro de suas comunidades.

• Maria Maria Bartenders

É um negócio B2B (business-to-business) focado no entretenimento. O principal serviço é o “Happy Hour in the Box” que se traduz como um kit de experiência composto por drinks semi preparados e outros produtos artesanais. A ideia é conduzir oficinas lúdicas e divertidas de preparação de drinks com os convidados.

• Kuikila Estamparia

É uma estamparia que utiliza duas técnicas: a serigrafia e a xilogravura, ambas feitas de forma artesanal e sustentável. Os produtos são desenvolvidos com estampas de arte de autoria própria com temática da cultura negra e peças customizadas.

• LSF Estúdio – Heliópolis

É um negócio da área do audiovisual que atua no setor de economia criativa dentro das comunidades menos favorecidas da cidade. Oferece pacotes de gravação, mixagem, masterização e vídeo clipe de músicas, de forma customizada e de acordo com orçamento proposto pelo cliente.

• Clinfy

Startup da área de saúde que conecta profissionais como babás, enfermeiros e cuidadores de idosos aos potenciais clientes. Tem por diferencial a utilização de tecnologia e inovação para a oferta de serviços de capacitação destes profissionais, melhorando e qualificando seus serviços e, consequentemente, valorizando ainda mais suas carreiras.

• Bate Volta Roots

Agência de ecoturismo e turismo de experiência que utiliza as redes sociais e grupos para veiculação de serviços e produtos. O uso de tecnologia é a principal ferramenta de gestão, comunicação e vendas. O portifólio é composto por viagens, passeios e expedições para todos os públicos e níveis, com roteiros inovadores e de baixo custo.

• Black Vagas

É uma vitrine de profissionais da comunidade negra com o interesse de realizar conexões reais da população preta e periférica com agentes do ecossistema de mercado. Promovem a acessibilidade a postos de trabalho, ampliação e fortalecimento de cadeia de fornecedores e comunicação sistêmica para práticas reais em ESG – Environmental, social and corporate governance.

• Malungo Art

Marca que desenvolve bolsas, carteiras, brincos, capas para leitores de PDF entre outros produtos, reutilizando caixinhas tetra pack (de leite, suco, etc.). O negócio contribui com a preservação do meio ambiente ao utilizar estes resíduos retirados da natureza para a confecção de produtos resistentes, artesanais e ecológicos.

• Cidade Tiradentes – Território de Direitos através das Tecnologias Ancestrais

Negócio de impacto social/religioso que tem a configuração de um site e um app de mapeamento geolocalizado das casas religiosas ligadas às matrizes africanas. É também uma ferramenta de oferta de serviços e produtos desenvolvidos pela comunidade negra da região de Cidade Tiradentes, que produzem artigos utilizados por seguidores dessas religiões.

• Omisoró

Empresa de confecção de vestimentas, turbantes e adornos afros. Tem como foco o desenvolvimento de pesquisas históricas e iconográficas da cultura africana para o desenvolvimento de uma estamparia autoral que utiliza ferramentas tecnológicas para seu desenvolvimento e aplicação.

• CASTRUM

Marca de roupas sustentáveis feitas artesanalmente, com foco em sustentabilidade (ambiental, social, cultural e econômica), pelo uso experimental e técnico de matéria-prima têxtil de reuso ou natural.

• App do Bem

Plataforma de delivery de comida, que tem como objetivo oferecer opções de consumo consciente a um preço justo para os clientes, além de melhores condições de trabalho para home chefs e entregadores por se tratar de uma empresa dentro dos critérios do setor 2.5 (maneiras inovadoras de empreender projetadas com o objetivo de buscar formas de amenizar problemas sociais decorrentes da pobreza).

• Poupy

Plataforma de transformação financeira que usa metodologia própria para que o usuário possa diagnosticar a sua saúde financeira, receber conteúdo educacional para poder traçar uma rota até a realização de seus sonhos, melhorar seu score e obter crédito para quem desejar antecipar as suas realizações.

• RV – Bolsas com História

É um negócio que produz bolsas e acessórios confeccionadas de materiais de reuso, coletados em áreas periféricas da cidade de São Paulo. Os produtos são feitos por costureiras localizadas no Jd. Pantanal, Lauzane Paulista e Vila Nova Cachoerinha, zona norte da Capital. A startup se pauta em princípios voltados a preservação ambiental, trabalho digno e inclusão. Cada peça conta a história sobre o que era, quem a fez e de onde veio.