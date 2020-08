Sem emoção: Palmeiras e Corinthians ficam no empate sem gols em Itaquera

O primeiro jogo da final do campeonato paulista 2020 foi bastante parado. O jogo disputado entre Corinthians e Palmeiras na noite de quarta-feira (5) terminou sem gols e sem emoção. A decisão do torneio ficará para este sábado (8), às 16h30, na Allianz Parque.

Ao longo dos 90 minutos da partida, somente dois lances foram perigosos, no qual exigiram excelentes defesa do arqueiro alviverde. O resto da partida foi marcada por faltas e lançamentos diretos, que na pelada é chamado de “chutão”.

O Corinthians estava jogando em casa, e por isso deveria ter mais “atitude”. No entanto, os ataques do time de Itaquera se resumiram a duas chances, no qual o goleiro Wéverton praticou excelentes defesas. Nem mesmo a bola parada levantou a torcida que assistia o jogo de casa.

Já a equipe do palestra itália resolveu entrar na partida apenas no 2º tempo, dominando todas as ações do jogo, no entanto, mesmo superior ao rival, não ofereceu perigo ao gol de Cássio.

O lance que gerou mais emoção no jogo foi o inicio de uma confusão entre os jogadores após a falta de Roni (Palmeiras), em cima de Mateus Vital (Corinthians). De resto, a partida foi monótona e dura, de se assistir.

Como não houve gols, não haverá vantagem a nenhum das equpes na segunda partida. A decisão de sábado promete ser mais emocionante, já que, terminando empatada, a disputa será por pênaltis, o que sempre levanta o torcedor.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras