Semana de Combate ao Alcoolismo começa na terça (18)

Considerado um dos principais problemas de saúde pública do Brasil, o alcoolismo é tema da campanha “Semana Nacional de Combate ao Alcoolismo”, que acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro. Atualmente, 15% da população é dependente do álcool, segundo o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (INESCO).

No Brasil, o consumo de álcool é de 8,9 litros por ano, ficando bem acima da média mundial (6,4 litros). Vale destacar que em 10 anos, de 2006 até 2016, o consumo médio do mundo caiu, enquanto do Brasil subiu 43,5%.

Esse resultado coloca o Brasil como o terceiro país na América Latina e o quinto em todo o continente com o maior consumo de álcool per capita, ficando atrás apenas de Canadá (10 litros), Estados Unidos (9,3 litros), Argentina (9,1 litros) e Chile (9 litros).

A dependência do álcool difere de acordo com a pessoa. Segundo o ministério da Saúde, diversos fatores podem levar a pessoa à dependência, como a predisposição genética, ansiedade, angústia, insegurança, além da facilidade do acesso ao álcool e condições culturais.

Saúde

O problema de saúde mais comum causado pelo consumo excessivo do álcool é a cirrose. A doença é o desfecho de lesões no fígado que se cicatrizam, fazendo com que o órgão vá perdendo sua função e caminhe para a falência completa.

Problema

No site do ministério da Saúde, o alcoolismo é classificado como uma “doença crônica, com aspectos comportamentais e socioeconômicos”. Assim como em outras drogas, caso o alcoólatra fique sem consumir o álcool, surgem sinais e sintomas de abstinência no usuário.

Segundo o último Censo divulgado pela Prefeitura de São Paulo, cerca de 33% da população foi parar na rua por conta do uso de drogas, entre elas está o álcool.

Álcool responsável por 55% das mortes em SP

Mais da metade das mortes violentas na cidade de São Paulo foi provocada por consumo de álcool, é o que conta a pesquisa de pós-doutorado do biocientista Gabriel Andreuccetti. O pesquisador investigou a motivação das mortes violentas ocorridas entre os anos de 2014 e 2015 e chegou a conclusão de que 55% dessas mortes estão relacionadas com as bebidas alcoólicas.

Outro estudo, desta vez feita pela Faculdade de Medicina da USP, encontrou uma ligação entre o consumo de álcool com o suicídio. Segundo a pesquisa, 30% das vítimas dos 1.700 suicídios ocorridos entre 2011 e 2015 em São Paulo apresentavam concentrações de teor alcoólico no sangue.

Tratamentos

Como forma de combater o avanço deste problema, o Brasil oferece tratamento gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde). O acolhimento é feito por meio do CAPS AD (Centros de Atenção Psicossocial).

As unidades são compostas por uma equipe multiprofissional, que atua tanto no atendimento a situações de crise como nos processos de reabilitação psicossocial. Nesses locais, o atendimento está disponível a todas as faixas etárias e é especializado em transtornos causados pelo uso de drogas lícitas e ilícitas.