Semana do Brasil: Shopping Metrô Tucuruvi participa da “Black Friday brasileira” oferecendo descontos de até 60%

O Shopping Metrô Tucuruvi participa, a partir desta quinta-feira (03), da Semana do Brasil com descontos de até 60% em mais de 20 lojas de diferentes segmentos, como Moda, Casa, Eletrônicos, Eletrodomésticos e Acessórios.

De 03 a 13 de setembro, o shopping oferecerá preços especiais em grandes marcas como Centauro, Chilli Beans, Lojas Renner e Marisa.

“Preparamos uma Semana do Brasil com as melhores dicas e com ofertas exclusivas para oferecermos uma nova experiência memorável toda a família no Shopping Metrô Tucuruvi”, diz Rebeca Lago, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Para manter os clientes seguros durante esse período de pandemia, o Shopping Metrô Tucuruvi ampliou medidas de higiene, com intensificação de procedimentos de limpeza e desinfecção, além da adoção de iniciativas como medição de temperatura de todos que trabalham ou visitam o empreendimento, marcações no piso para sinalizar a distância segura, comunicação contínua sobre prevenção e adaptações nos serviços nas suas áreas internas e externas.

O shopping funciona todos os dias entre 12h e 20h. Os clientes têm opção de utilizar o serviço de delivery para receber suas compras em casa.

A Semana no Brasil é uma ação do Governo Federal que tem como objetivo estimular o consumo e aquecer o comércio.