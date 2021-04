Seminário internacional debate o ensino do empreendedorismo

Professores, coordenadores de cursos, representantes de incubadoras, diretores, gestores de escolas, universidades, parceiros e toda a comunidade acadêmica terão a oportunidade de acompanhar palestras e painéis com 11 convidados, docentes e profissionais da área.

A programação apresentará temas específicos do ensino de empreendedorismo, dando espaço para ampliar a abordagem da cultura empreendedora, da inovação, da sustentabilidade e da educação positiva. O objetivo é abrir novas possibilidades no processo de ensino e aprendizagem com foco na ampliação de referência e construção/fortalecimento de um ecossistema empreendedor no meio acadêmico.

Para participar do I Seminário Internacional de Educação Empreendedora, os interessados devem realizar as inscrições até dia 11 de maio, neste link. O evento será virtual e gratuito.

Serviço