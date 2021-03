Senador Major Olimpio, deixa um legado que será sempre lembrado por todos. Principalmente para nós da Zona Norte! Descanse em paz!

“Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, Senador Major Olimpio. Por lei a família terá que aguardar 12 horas para confirmação do óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil”, nota publicada no perfil.

O Senador Major Olimpio estava internado no Hospital São Camilo, desde o inicio de março, e nesta tarde veio a triste notícia de sua morte através do perfil onde sua assessoria e familiares informavam seu quadro de saúde.

Milhões de brasileiros lamentam sua morte precoce. Aqui na Zona Norte a dor é grande já sua vida foi nesta região, como policial militar, e como político que teve uma carreira meteórica e honrada em todas as casa legislativas: Como vereador na Câmara Municipal de São Paulo, Deputado Estadual na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Federal na Câmara dos Deputados e neste último cargo, eleito com mais de 9 milhões de votos, a Senador da República.

Olímpio deixa esposa e filhos, e um legado que merece nosso respeito e digno de homenagens, por dedicar sua vida em servir o povo brasileiro!

Nós do jornal SP Norte estamos abalados e tristes por imensa perda. Olimpio foi colunista em nosso jornal por 6 anos, e esta relação próxima e pessoal deixará uma grande lacuna em nossos corações.

Descanse em paz meu amigo e irmão!

E que Deus traga conforto para todos seus familiares e amigos!

Jornal SP Norte