Senador Major Olímpio destina mais de R$ 1 milhão ao Hospital do Mandaqui

Nesta semana os usuários do SUS que são atendidos pelo Conjunto Hospitalar do Mandaqui receberam uma grande notícia. O senador Major Olímpio (PSL-SP) destinou R$ 1.480 milhão de Emenda Parlamentar à unidade de saúde como forma de ampliar e qualificar o atendimento à população.

O senador, junto de seu colega coronel Velozo, visitou o complexo hospitalar nesta quarta-feira (22/01) a pedido do diretor da unidade, Dr. Marcelo Barleta, que queria agradecer, pessoalmente, ao parlamentar o interesse em ajudar o Hospital do Mandaqui.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o senador Olímpio respondeu que “Não há o que agradecer, [pois] exatamente estou cumprindo com minha obrigação como senador”. Ele completa que tem destinado 90% de suas emendas à área de saúde. O restante da verba, 10%, é destinada a assistência social “que é para atendimento direto da população”.

Coronel Velozo, afirmou que atitudes com esta do senador, é o que a Zona Norte precisa, já que é uma região carente de investimentos do setor público. Velozo disse ainda, que trabalhará não só ao lado do Senador para ajudar a atender essa demanda, mas também através de outros políticos que precisam olhar para a Zona Norte, como o Senador está fazendo.

Por fim, o senador explica que está saindo da visita com outras demandas que promete atendê-las na medida do possível.