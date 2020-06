Senador Major Olimpio e Coronel Velozo visitam Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Zona Norte.

Na manhã desta sexta-feira (19/06), o Senador Major Olimpio (PSL) acompanhado do Coronel Velozo, e do Major Paulo César, visitaram a base de comando da Polícia Rodoviária Federal, localizada no bairro Jd. Andaraí, próximo a Vila Maria, ao lado Rodovia Presidente Dutra.

O Superintendente Valmir Cordelli, recepcionou os visitantes, que entre eles estava também o Delegado de Polícia da cidade de Atibaia, Dr. Elton Costa.

O Senador Major Olimpio, fez questão de homenagear toda corporação da Polícia Rodoviária Federal, através de seu superintendente, Valmir Cordelli, pelo exemplar trabalho que estão desenvolvendo contra o crime organizado, que atua nas estradas federais de todo país, coibindo os assaltos a cargas e principalmente o tráfico de armas e drogas. “A Polícia Rodoviária Federal só neste primeiro semestre, que ainda não terminou, já apreendeu uma grande quantidade de drogas, e que já ultrapassou o número de apreensões do ano passado, por isso parabenizo pelo digno e dedicado trabalho de toda a corporação contra o crime organizado” afirmou o Senador.

Durante a visita, o Superintendente Valmir Cordelli detalhou os trabalhos que a Policia Rodoviária está desempenhado no Estado de São Paulo, e lembrou o Senador e demais convidados, do apoio e suporte que proporcionaram aos caminhoneiros no período de quarentena que fecharam todo comercio, oficinas, restaurantes e borracharias nas estradas, que inclusive promoveram a distribuição de marmitex com o apoio de várias comunidades nas regiões e cidades em que passam as estradas federais. O Senador Major Olímpio, lembrou da interferência junto ao Ministro do Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, para a liberação e abertura dos serviços básicos para atender esses caminhoneiros em todos país, principalmente aqueles que levam insumos importantes para atender as áreas da saúde, neste momento delicado que vivemos.

O Senador Major Olimpio parabenizou ainda a iniciativa da Superintendência da Policia Rodoviária Federal, para a coleta de sangue de políciais da corporação que aconteceu nesta sexta, na cidade de Atibaia. “A doação de sangue caiu 30% neste período de pandemia, e colocou os bancos de sangue numa situação crítica, e parabenizo mais uma vez esta atitude humanitária, e faço questão de acompanhar este trabalho em Atibaia” finaliza o Senador Major Olimpio.

O Coronel Velozo, reforçou os agradecimentos e homenagens a toda corporação da Policia Rodoviária Federal e pela Campanha de doação de Sangue. Todos os presentes foram em direção a cidade de Atibaia, acompanhar a Campanha.