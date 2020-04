Senai disponibiliza instruções fabricação de máscaras e aventais

A partir desta semana a Rede Senai de Inovação organizou instruções para a indústria têxtil que deseje reorientar o sistema produtivo para fabricar máscaras de proteção e aventais de uso hospitalar.

A decisão aconteceu em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O uso de máscara quando estão fora do ambiente doméstico é comum em países muitos do oriente, pois ela protege contra o vírus, e também contra a poluição do ar.

Em razão da pandemia, houve um aumento na procura das máscara, o que resultou em uma baixa no estoque e aumento do preço deste item de proteção. Por conta deste cenário a Rede Senai disponibilizou para download as especificações que ajudam empresas a produzir esses itens.

Além de normas, são indicados materiais, instruções de fabricação, cuidados e requisitos que devem ser seguidos na confecção dos produtos. A ação é parte da Iniciativa + Prevenção da Rede SENAI de Inovação contra o coronavírus.

As fichas técnicas orientam a fabricação de máscaras descartáveis simplificadas em tecido TNT sintético, que poderão ser utilizadas tanto em centros médicos quanto vendidas ao público em farmácias. As orientações vão desde a gramatura, a espessura e a densidade do tecido utilizado até a forma como os produtos devem ser embalados para distribuição ao comércio.

Já os aventais seguem regras rígidas para uso médico. A maioria dos produtos têxteis médicos necessita, por exemplo, de esterilização e deve ser de natureza não-cancerígena e antialérgica. A especificação técnica é importante para que o produto fabricado atenda aos requisitos de qualidade e às necessidades do usuário.