Serasa monta tenda do Feirão Limpa Nome em São Paulo

Para ampliar ainda mais o alcance do maior Feirão Limpa Nome de sua história, a Serasa vai reforçar o atendimento aos consumidores que pensam em negociar suas dívidas presencialmente: a já tradicional tenda localizada no Largo da Batata, região oeste de São Paulo está de volta. O evento acontecerá do dia 30 de novembro até 05 de dezembro.

Vale reforçar que um forte esquema de proteção por conta da Covid 19 foi implementado para que o evento acontecesse. As medidas adotadas são:

Distanciamento 1,5m na fila;

Medição de Temperatura;

Uso de máscara obrigatório;

Tapetes sanitizante e secante na entrada da tenda;

Dispenser de Álcool em gel com pedal;

Assepsia no ambiente todos os dias antes e ao final da operação;

Acrílico separando atendente x cliente;

Atendentes com máscara e proteção acrílica;

Mesmo modelo de ar condicionado utilizado nos hospitais de campanha (Pacaembu, Anhembi e Brasília). Esse aparelho é responsável por trocar o ar de toda a estrutura durante toda operação.

Todas as tendas são acessíveis, e possuem uma área de atendimento preferencial para idosos, portadores de necessidades especiais, gestantes e pessoas com crianças de colo.

ste reforço no atendimento é para que a maior quantidade possível de pessoas possa aproveitar os descontos de até 99%. Vale dizer que essa é a edição do evento com o maior número de parceiros participantes.

As empresas são: Itaú, Banco do Brasil, Recovery, Claro, Santander, Vivo, Casas Bahia, Ponto Frio, Renner, Riachuelo, Pernambucanas, Avon, Bradesco, Carrefour, Porto Seguro, Ativos, Oi, Itapeva, Anhanguera, Sky, Credsystem, Banco BMG, Digio, Zema, Crefisa, Ipanema, Unopar, Hoepers, Tricard, Tribanco, Di Santinni, Calcard, Confiança, Algar, Unic, Fama, Pitágoras, Sorocard, Uniderp, Unime, Hipercard, Conect Car, Elmo, Tenda, Energisa, Cetelem, Havan, Quatro Estações, CPFL, RGE, PagBank, Light, Nosso Lar, Novo Mundo, Koerich, Kredili e Cemig