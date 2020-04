Série Jornalística da TV SP Norte valoriza o comercio regional e ajuda o consumidor a saber quais estão trabalhando em sua região

Com a pandemia do coronavírus em todo mundo e a implantação da quarentena, gerou uma preocupação em todos, não só com a doença e medo de contrair o vírus mas também nas questões econômicas, principalmente ao pequeno e médio empresário que se viu obrigado a fechar suas portas. Alguns puderam manter seus negócios de portas abertas, considerados importantes e essenciais. Mas a grande maioria tiveram que se adaptar a nova situação e buscarem soluções, entre elas a venda de portas fechadas mas pelo sistema de delivery com divulgação em mídias sociais.

Com isso o grupo SP de Comunicação responsável pelo Jornal SP Norte, quer ajudar essas empresas a divulgarem seus produtos e serviços com um custo muito baixo, e iniciou hoje (17) uma série jornalística televisiva através do Canal da TV SP Norte no Youtube. A primeira avenida da série é a Av. General Ataliba Leonel.

Esta Série irá mostrar ao público consumidor da Zona Norte, ruas, avenidas e bairros, suas empresas comerciais e de serviços que lá estão sediadas e trabalhando tanto de portas abertas e principalmente aqueles de portas fechadas mas comercializando seus produtos por delivery.

O objetivo desta Série é conscientizar aqueles que vivem no entorno destas ruas, avenidas e bairros, sobre a importância neste momento de valorizar e consumir nestas empresas, para que elas continuem funcionando, mesmo de forma precária, mas que tenham com isso, a oportunidade de atravessar essa crise e retomar suas atividades plenas, quando retornarmos a normalidade.

Mais informações o Grupo SP Norte se coloca a disposição:

Tel.: 2996-7837

Watts – 11 99863-9877

e-mail – spnorte@jornalspnorte.com.br

Assista ao vídeo do primeiro programa da série: Av. General Ataliba Leonel.