Série sequência de Karatê Kid estreia na Netflix hoje; veja trailer

A Netflix disponibiliza hoje as duas primeiras temporadas de “Cobra Kai”, série que dá continuidade ao sucesso “Karatê Kid”, lançado em 1984. Na trama, Daniel San (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) reacendem, mais de 30 anos depois, a velha rivalidade retratada no filme dos anos 80.

Focada agora na vida adulta dos personagens, “Cobra Kai” – que conta com parte do elenco original – mostra Daniel LaRusso como um exemplar pai de família e bem sucedido vendedor de carros. Já Johnny, virou um alcoólatra rancoroso, que vive preso ao passado e nunca esqueceu a derrota para Daniel no torneio de karatê de All Valley.

A diferença entre a série e o filme, é que em “Cobra Kai” Johnny Lawrence é o protagonista, que hora demonstra não ter mudado nada, e hora parece buscar uma redenção (mas vamos parar por aqui para dar não dar spoilers).

O sensei Senhor Miyagi também está na série, mas através de flashbacks, já que o ator Pat Morita, indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Karatê Kid, faleceu em 2005.

“Cobra Kai”, que leva o nome dojô vilão em “Karatê Kid”, foi lançada inicialmente pelo YouTube em 2018, mas a Netflix decidiu adquirir as duas primeiras temporadas para seu catálogo, e também lançar uma terceira temporada, que ainda não tem data de estreia confirmada.

Assista o trailer de “Cobra Kai”