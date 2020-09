A emissora AMC anunciou nesta quarta-feira (09) que a série The Walking Dead acabará na 11ª temporada, que terá 24 episódios e será exibida durante dois anos.

Scott M. Gimple, produtor da série, comentou a decisão: “10 anos se passaram; o que vem a seguir são mais histórias e mais histórias para contar além delas. O que é claro é que essa série é sobre viver, feita por equipe, elenco, escritores e produtores apaixonados que deram vida aos brilhantes quadrinhos de Robert Kirkman – tudo feito com o apoio dos melhores fãs do mundo. Nós temos mais histórias para contar em The Walking Dead, e então esse fim será o começo de mais histórias”.

A AMC também revelou que está desenvolvendo dois seriados derivados que se passarão no mesmo universo de The Walking Dead, um deles focado nos personagens Daryl e Carol, que deve estrear em 2023.

The Walking Dead ganhará mais dois derivados: World Beyond e Tales of The Walking Dead, além dos filmes protagonizados por Andrew Lincoln, o Rick.

Mas, antes da temporada final, The Walking Dead terá ainda a conclusão 10ª temporada, que irá estrear em 4 de outubro. Sendo assim, os fãs ainda podem esperar mais 30 episódios pela frente, se somadas as duas temporadas finais.

A série de zumbis The Walking Dead estreou em 2010, e tornou-se um sucesso de público.