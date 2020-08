Serviço de streaming da Disney chega ao Brasil em novembro

Prepare a pipoca!

A Disney anunciou que sua plataforma de vídeos, Disney+, será lançada em novembro no Brasil e na América Latina, exatamente 1 ano depois de seu lançamento nos EUA, onde já conta com 60,5 milhões de assinantes.

A plataforma terá filmes e séries da Disney, da Pixar, da Marvel, de Star Wars e da National Geographic, além de conteúdos originais exclusivos.

Com a chegada do Disney+ no Brasil, outros serviços de streaming devem tirar o conteúdo da Disney de seus catálogos. A plataforma que, chega ao país para concorrer com Netflix e Amazon Prime Video, ainda não tem preço definido por aqui.