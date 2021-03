Serviço Funerário amplia horário de funcionamento em quatro cemitérios

Com o objetivo de otimizar o serviço de sepultamento diário, a fim de amenizar o sofrimento dos familiares e garantir dignidade no momento do sepultamento, o Serviço Funerário do Município de São Paulo irá ampliar horário para a realização de sepultamentos em quatro dos 22 cemitérios públicos. Com a medida, o horário de funcionamento será estendido até as 22 horas, a partir desta quinta-feira (25).

O período prolongado de atividades entrará em vigor nas unidades Vila Formosa (Zona Leste), São Luiz (Zona Sul), Vila Nova Cachoeirinha (Zona Norte) e São Pedro (Zona Leste), permanecendo as demais em seu horário normal de funcionamento, das 7h às 18h.

Junto à nova medida, mais 50 sepultadores iniciarão o trabalho de auxílio nas unidades em que o tempo de sepultamento será estendido.