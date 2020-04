SESC ao Vivo: Shows esta semana na internet com vários artistas

O Sesc São Paulo lançou neste domingo, 19, uma série de shows, transmitidos ao vivo pela internet, de reconhecidos artistas brasileiros que sempre apresentam seus trabalhos nas unidades da instituição em todo o estado e que, agora, em tempos de isolamento social por conta da crise causada pelo novo coronavírus, terão a experiência de levar seus repertórios a um número ainda maior de pessoas. Quem abriu a programação foi o cantor e compositor Zeca Baleiro em show que foi transmitido pelos canais oficiais do Sesc São Paulo no YouTube, Facebook e Instagram.

A agenda de shows se estende pela semana com Chico César nesta segunda (20), Fernanda Takai e John Ulhoa do Pato Fu (terça, 21), Roberta Sá (quarta, 22), Céu (quinta, 23), Paulo Miklos (sexta, 24), João Bosco (sábado, 25) e Zélia Duncan (domingo, 26). A cada dia e sempre às 19h, uma nova transmissão online, ao vivo e exclusiva será oferecida. A casa do artista se transforma no palco e cada apresentação tem duração de até 60 minutos. Para conferir, basta acessar as páginas youtube.com/sescsp, facebook.com/sescsp ou mesmo o novo endereço do Sesc São Paulo no Instagram criado especialmente para a série Sesc Ao Vivo: instagram.com/sescaovivo.

O show do domingo atingiu uma audiência superior a 128 mil visualizações, somando as três páginas do Sesc São Paulo que transmitiram a apresentação. Zeca Baleiro transitou por sua discografia e mostrou alguns lados B e arranjos contagiantes de canções já consagradas. Abriu com “Bandeira” de seu primeiro disco, interpretou criativas releituras de canções como “Quase Nada”, composta em parceria com Alice Ruiz, e algumas músicas de seus álbuns mais recentes, os Volumes 1 e 2 de “O Amor no Caos”, como as autorais “Sete Vidas”, “Eu Chamo de Coragem” e a parceria com o uruguaio Dany Lopez, “Por Minha Rua”. Zeca Baleiro encerrou a primeira transmissão ao vivo desta série do Sesc São Paulo com “Telegrama”.

Próximas atrações

Nesta terça-feira, 21, é a vez da dupla Fernanda Takai e John Ulhoa, da banda mineira Pato Fu, apresentar um repertório aclamado pelo público nestes 27 anos de carreira. Eles irão interpretar hits autorais como “Canção Pra Você Viver Mais”, “Sobre o Tempo”, “Perdendo Dentes”, “Antes Que Seja Tarde” e “Made in Japan”. Com o Pato Fu, Fernanda e John gravaram 13 discos, 5 DVDs, conquistaram um Grammy Latino em 2011 na categoria melhor álbum infantil e até hoje não cansam de se reinventar.

Roberta Sá, quarta-feira, 22/4

Céu, quinta-feira, 23/4

Paulo Miklos, sexta-feira, 24/4

João Bosco, sábado, 25/4

Zélia Duncan, domingo, 26/4

Sesc Digital

A presença digital do Sesc São Paulo vem sendo construída desde 1996, sempre pautada pela distribuição diária de informações sobre seus programas, projetos e atividades e marcada pela experimentação. O propósito de expandir o alcance de suas ações socioculturais vem do interesse institucional pela crescente universalização de seu atendimento, incluindo públicos que não têm contato com as ações presenciais oferecidas nas 40 unidades operacionais espalhadas pelo estado. Por essa razão, o Sesc apresenta o Sesc Digital, sua plataforma de conteúdo!

