Sesc Santana promete encerrar o ano com muita dança

Os últimos dois domingos do ano prometem ser bem especiais para os fãs da dança, isso porque o Sesc Santana apresenta o espetáculo, “Lindy Hop com Unidos do Swing”. O evento acontece nos dias 22 e 29 de domingo, às 17h. Entrada é livre.

O grupo é considerado o primeiro a inserir o estilo Jazz dentro do circuito carnavalesco de São Paulo. Essa mistura levou o surgimento do grupo que, no ano de sua criação (2014), já lotou as ruas da capital paulista com suas performances.

Inspirado pela tradição das festas de rua de New Orleans aliada à cultura do Carnaval Brasileiro, o grupo apresenta em seu repertório músicas autorais, temas consagrados do jazz em versões de Duke Ellington, Thelonious Monk, Glenn Miller, Louis Prima, Rebirth Brass Band e Herbie Hancock, além do Groove, Marchinha, Baião e outros ritmos brasileiros.

Lindy Hop com Unidos do Swing

Quando: 22 e 29 de dezembro, domingos, às 17h

Onde: Sesc Santana – Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo.

Entrada: Gratuita

Indicação: Livre