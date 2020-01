Sesc Santana realiza oficinas que ensina a fazer jogos e brincadeiras

Neste mês de janeiro o Sesc Santana promove uma série de “Oficinas Criativas” para adolescentes e jovens. As atividades são gratuitas e começam no dia 12 de janeiro e terminam no dia 16 de fevereiro, elas ocorrem aos domingos, das 14h30 às 17h30.

Os encontros são mediados pelos designers e artistas visuais Leonardo Gallep e o Alexandre Nacari. Ambos se formaram em Desenho industrial – Programação Visual pela Unesp (2009) e possuem experiência com jogos digitais. Para participar basta comparecer na unidade 30 minutos antes do inicio da atividade.

Confira a programação

Mecânicas Lúdicas

A oficina convida os participantes a construírem seus próprios autômatos utilizando peças de madeiras e materiais para customização.

Quando: 12/01 e 02/02. Domingos, das 14h30, às 17h30

Indicação: 12 anos

Brinquedos Ópticos

Conheça um pouco da teoria e história de instrumentos como o praxinoscópio e o zootrópio e as formas de criar uma sequência de imagens animadas. Cada participante poderá construir seu próprio brinquedo óptico e criar sua animação.

Quando: 19/01 e 09/02. Domingos, das 14h30, às 17h30

Indicação: 12 anos

Máquinas Desenhistas

Vamos construir uma máquina aplicando os princípios básicos de engrenagens e a diferença de velocidade decorrente da quantidade de dentes e diâmetro para a criação de desenho de padrões geométricos.

Quando: 26/01. Domingo, das 14h30, às 17h30

Indicação: 12 anos

Jogos de Madeira

Construa o seu próprio jogo de madeira utilizando ferramentas e técnicas básicas de marcenaria.

Quando: 16/02. Domingo, das 14h30, às 17h30

Indicação: 15 anos

Oficinas Criativas no Sesc Santana

Quando: De 12 de janeiro a 16 de fevereiro. Domingos, das 14h30 às 17h30

Onde: Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Jd. São Paulo

Entrada: Gratuita

Inscrições no local com 30 minutos de antecedência.

