Sesi-SP e Senai-SP abrem a Campanha do Agasalho 2021

O Sesi-SP e Senai-SP iniciam em 15 de junho de 2021 um grande mutirão para arrecadar roupas de frio, mantas e cobertores para a distribuição às mais de 500 organizações parceiras cadastradas, que juntas atendem cerca de 100 mil pessoas carentes.

Este ano, a Campanha do Agasalho soma-se à Campanha Doe Alimentos, que foi iniciada no final de março e continuará, ainda sem data para finalizar. Para participar, no site www.sesisp.org.br/doealimentos estão os endereços das escolas Sesi-SP mais próximas. O Centro Cultural Fiesp também participa e recebe as doações de alimentos e agasalhos, na Avenida Paulista, 1313.