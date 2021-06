Setor de serviços financeiros cresce com o aumento da inadimplência no Brasil

Segundo dados da Boa Vista, o índice de pessoas inadimplentes no Brasil aumentou 5,1% em abril em relação a março de 2021. Em comparação com abril de 2020, o aumento foi de 5,8%. Esse crescimento é reflexo da taxa de desemprego no Brasil que ficou em 14,7% no primeiro trimestre deste ano e atingiu 14,8 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É a maior taxa e o maior contingente de desocupados de todos os trimestres da série histórica, iniciada em 2012.

Nesse cenário, empresas de serviços financeiros se tornam ainda mais relevantes como viabilizadoras na recuperação de clientes. Companhias que oferecem soluções financeiras aliadas à tecnologia ganham espaço nesse mercado. É comum, também, que as empresas busquem outras opções de negócio, por exemplo aquisições, para oferecer soluções e serviços cada vez mais completos no setor.

É o caso da Liderança Serviços Financeiros, que atua em processos de recuperação de crédito e conta com Call Center automatizado. Recentemente, a empresa adquiriu Assessoria FozCobra, especializada em recuperação de ativos de Foz do Iguaçu, Paraná. Juntas, as empresas têm capacidade de 200 mil atendimentos por dia.

“Com a compra da FozCobra, a Liderança se consolida como uma das principais empresas de cobranças de baixa e alta faixa de atraso no Brasil”, afirma Gustavo Antunes, CEO da Liderança Serviços Financeiros. “O setor bancário apresenta alta demanda por tecnologia e a Liderança está focada na combinação entre o humano e o digital para atender o mercado de cobranças. Nos próximos anos, a Liderança chega em sua meta de 300 milhões em faturamento e também, por meio de tecnologia, oferece mais eficiência aos clientes”.

R$ 3.6 bilhões recuperados todos os anos

A Liderança apresenta alta taxa de recuperação em sua carteira de clientes. Atualmente, a empresa recupera mais de R$3.6 bilhões por ano, entre financiamentos imobiliários, empréstimos e outros modelos financeiros.