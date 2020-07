Sextou! Confira a programação das lives de fim de semana

As lives/shows têm sido uma importante forma de entretenimento desde o inicio da pandemia do coronavírus (Covid-19). Neste final de semana, dezenas de artistas prometem fazer, de sua casa, shows especiais para os fãs, e o melhor: tudo de graça!

São apresentações de todos os estilos musicais, que vão desde o sertanejo, com Jorge e Matheus e Michel Telô, até pagode, com Sorriso Maroto. A ainda espaço para MPB com Maria Rita e Teatro Mágico.

Confira a programação completa:

Sexta-feira | 24 de julho

19h – Jorge & Mateus, Felipe Araújo, Humberto & Ronaldo e mais | Transmissão: Youtube

20h – George Henrique & Rodrigo | Transmissão: Youtube

20h – Frank Aguiar | Transmissão: Youtube

20h – Teresa Cristina | Transmissão: Youtube

Sábado | 25 de julho

14h – Edson & Hudson | Transmissão: Youtube

15h10 – Juntos&Solidário | Transmissão: TV Mar / Gazetaweb

16h – Bell Marques e Wesley Safadão | Transmissão: Youtube

16h – Dinho Ouro Preto, O Teatro Mágico, Evandro Mesquita e outros | Transmissão: Youtube

17h – Jorge & Mateus | Transmissão: Youtube

19h – Maria Rita | Transmissão: Youtube

19h – Matogrosso & Mathias | Transmissão: Youtube

20h – Sorriso Maroto | Transmissão: Youtube

20h – Matheus & Kauan | Transmissão: Youtube

20h – Gabriel Gava | Transmissão: Youtube

20h – Guilherme & Benuto | Transmissão: Youtube

21h30 – Bruno & Marrone | Transmissão: Youtube

Domingo | 26 de julho

14h – Michel Teló | Transmissão: Youtube

15h – Olodum | Transmissão: Youtube

16h – Salgadinho | Transmissão: Youtube

16h – Fernando & Sorocaba | Transmissão: Youtube

18h – Roberta Miranda | Transmissão: Youtube

Foto: Divulgação