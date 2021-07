ShopBlack abre nesta segunda (2/8) espaço no Shopping D para vender produtos de empreendedores negros

Marketplace para capacitação e venda de produtos e serviços de pequenos empresários, o ShopBlack abre, nesta segunda-feira (2/8), um espaço que leva seu nome no Shopping D para dar oportunidade a três empreendedores negros de mostrar seu trabalho. Eles já estão presentes no site de comércio eletrônico e aceitaram o convite para operar uma loja física também.

De acordo com o José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares – responsável pela criação do ShopBlack –, “a proposta é dar oportunidade ao empreendedor negro de se profissionalizar”. Por esta razão, o desempenho financeiro e comercial e a operação das três lojas serão acompanhados passo a passo pelo marketplace. “Temos a certeza”, diz o reitor, “que essa experiência será fundamental para o aprendizado prático deles”. O espaço funcionará durante três meses, período que poderá ser renovado.

A operação só foi possível graças à parceria com o Instituto SYN, braço social da administradora do empreendimento, SYN PROP TECH (nova marca da CCP – Cyrela Commercial Properties), que promove ações de relacionamento com as comunidades do entorno dos malls por ela administrados, caso do Shopping D, que cedeu duas mini lojas. O Instituto integra a Iniciativa Empresarial pela Inclusão Racial, criada pela Universidade Zumbi dos Palmares e pela Ong Afrobras, e também é um ParceiroBlack, rede de relacionamento do ShopBlack para oferecer oportunidades de negócios a empreendedores negros e alunos da instituição de ensino.

Para Thiago Muramatsu, CEO da SYN, “o empreendedorismo abre oportunidades de transformação social. Estreitar o relacionamento com seu entorno é uma das prioridades e estratégias da empresa, razão pela qual abrimos as portas do Shopping D para que estes empreendedores possam se desenvolver e expor seus produtos de forma profissional”.

“Segundo o Superintendente do D, Luiz Monteiro, a chegada do ShopBlack vem totalmente de encontro a proposta do Shopping: ser um espaço democrático, uma ferramenta de inclusão. “Nossa parceria com a Zumbi vai gerar oportunidades para empreendedores que estão prontos para estar no varejo, mas não tem capital para começar. E abrir este espaço é nossa parcela de contribuição para tirar sonhos do papel por meio de uma parceria estratégica de negócios onde todos ganham”, afirma Monteiro.”

As lojas – Quem visitar o Shopping D vai encontrar no Piso 1 o espaço ShopBlack onde, a partir do dia 2 de agosto, estarão funcionando em duas minilojas as marcas Coisa de Preto, Xodó da Preta e By Teresa.Bijuterias, além de produtos da marca Black, do ShopBlack, como canecas, máscaras, cadernos, camisetas, bolsas e moletons.

A primeira delas, Coisa de Preto, é uma iniciativa do casal Fabio Silveira, aluno do curso de Direito da Universidade Zumbi dos Palmares, e Rejane Romano e vai vender vestuário masculino e feminino, com peças como camisetas, bonés e corta-vento, criados por ambos.

A outra loja é Xodó da Preta, criada por Teresa Patrício, e vai mostrar suas criações de inspiração afro-brasileira em vestuário masculino e feminino, calçados e acessórios, como turbantes, colares, pulseiras e brincos.

Na loja ByTeresa.Bijuterias e Acessórios, iniciativa de Teresa Cristina dos Santos Couto, será possível encontrar peças artesanais, produzidas em cerâmica com acabamento em couro e fio de algodão, como pulseiras, colares e brincos.