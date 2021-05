Shopping Center Norte recebe Festival Artes do Mundo

Até 30 de junho, a praça de eventos do Center Norte será palco do Festival Artes do Mundo. A segunda edição do evento no Shopping reúne arte e cultura do Brasil e de diversos países, como Bolívia, Egito, Grécia, Índia, Paquistão, Polinésia Francesa, Quênia, Tailândia e Turquia. Realizado pela MICA – Mostra Internacional de Cultura e Artesanato, o festival promove um verdadeiro intercâmbio cultural ao apresentar mais de 3 mil produtos característicos dessas nações.

A grande variedade dos produtos naturais brasileiros está presente em óleos essenciais, óleos vegetais, mel, própolis, pólen e uma linha completa de cosméticos produzidos com geleia real. O estande do Brasil também traz insumos tradicionais do Rio Grande do Sul. Os destaques da Bolívia ficam por conta das bolsas de Aguayo feitas no tear e as blusas inspiradas nas lãs de alpacas e lhamas.

Do Egito são encontrados itens decorativos como pirâmides, esfinges, sarcófagos, papiro e figuras dos deuses do antigo Egito. O azul é a cor predominante do estande da Grécia, onde o famoso Olho Grego, poderoso amuleto de proteção, pode ser visto em diversas aplicações. A cultura milenar rica e excêntrica da Índia pode ser conferida por meio de incensos, pashminas, almofadas, perfumes, pratas e os atraentes vestidos de seda e bolsas típicas.

No estande do Paquistão, que participa pela primeira vez do festival, as mulheres encontram bindis, gargantilhas, pulseiras, tornozeleiras e o Kajal, lápis de olho feito com ervas naturais, além de sandálias bordadas à mão e diferentes formas da pedra ônix, que simboliza prosperidade, amor e mudança. Cristais, artigos terapêuticos, anéis, colares, brincos e conchas são os destaques da Polinésia Francesa.

A cultura e a força do povo Massai do Quênia estão presentes em diversos itens de decoração esculpidos em madeira e acessórios em geral, como roupas masculinas e femininas com estampas coloridas e alegres. Além das esculturas em madeira, a Tailândia apresenta figuras de girafas, gatos e corujas, que chamam a atenção dos visitantes ao lado da suntuosa estátua de ouro do Buda. O colorido dos lustres e das porcelanas da Turquia encantam a todos pelas artes em mosaico e a delicadeza dos pontos cuidadosamente pintados à mão. A leveza e a sofisticação turca ficam por conta das peças com ouro 24 quilates, jogo de cama de seda e tapetes.

O Festival Artes do Mundo opera conforme os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades competentes e as medidas preventivas adotadas pelo Center Norte. Com entrada gratuita, o evento segue o horário do Shopping, que, atualmente, funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h, sendo opcional a abertura das lojas e quiosques a partir das 12h, com controle de fluxo limitado a 30% da capacidade do empreendimento.

Festival Artes do Mundo

Onde: Praça de eventos do Shopping Center Norte

Quando: Até 30 de junho de 2021

Horário: O Festival Artes do Mundo segue o horário de funcionamento do Shopping

Entrada: Gratuita

Endereço: Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme – São Paulo/SP