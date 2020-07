Shopping Center Norte recebe posto de testagem para coronavírus

Desde o dia 13 de julho, segunda-feira, o Shopping Center Norte inaugurou um posto de testagem para detectar o coronavírus (Covid-19). A ação conta com a parceria da empresa Teste Fácil e ocorre diariamente, das 11h às 22h, em uma área reservada do estacionamento.

O teste tem o custo de R$ 180 e pode ser parcelado no cartão de crédito. O resultado fica pronto em 15 minutos e o laudo é encaminhado no dia seguinte por e-mail. O exame identifica a presença de IgG e IgM em amostra de plasma do paciente.

A empresa promete doar uma cesta básica para a campanha ‘Juntos Pela ZN contra o Covid-19‘ a cada dois testes vendidos. A ação promove doações de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade da Zona Norte.

Outros locais em que os moradores da zona norte podem realizar testes rápidos para Covid-19 é no Hospital do Mandaqui, localizado na rua Voluntários da Pátria, 4301 – Santana.

Outros locais que realizam os testes são as UBS, Hospitais Municipais, UPA’s (Unidade de Pronto-Atendimento), Prontos-Socorros, Assistência Médica Ambulatorial (AMA) 12h e 24h, das seis Coordenadorias de Saúde do Município.

No entanto, os testes nas unidades municipais ocorrem em:

profissionais de saúde em atividade na rede e de gestão vinculados ao SUS com sintomas de síndrome gripal iniciados há pelo menos 8 dias e que esteja há 72 horas assintomático;

Foto: Divulgação