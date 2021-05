Shopping Center Norte recebe posto de vacinação contra a Covid-19

Em parceria com a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o Shopping Center Norte inaugurou na última quarta-feira, 19 de maio, um posto de vacinação de Covid-19 para aplicação exclusivamente da primeira dose. O atendimento acontece de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, por ordem de chegada, e é obrigatória a apresentação de documento com foto e CPF. O posto está localizado na entrada do Carrefour – próximo ao Outback – e o acesso ao local é feito a pé.

“Desde o início da pandemia, nossa preocupação é zelar pelo bem-estar, saúde e segurança de nossos públicos. A inauguração do posto temporário no Center Norte tem como propósito contribuir para acelerar a imunização da população contra a Covid-19 e oferecer aos moradores da zona norte de São Paulo, principalmente às comunidades no entorno do Shopping, mais um local de vacinação”, diz Guilherme Marini, diretor executivo do Shopping Center Norte.

As informações sobre a campanha de imunização da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo podem ser obtidas através do link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599. É recomendado realizar o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), do Governo do Estado de São Paulo. Vale ressaltar que o pré-cadastro não é um agendamento, mas contribui para agilizar o atendimento e melhorar a dinâmica dos serviços, evitando aglomeração nos locais.

Serviço

Posto de Vacinação Contra a Covid-19 no Shopping Center Norte

Onde: Shopping Center Norte (Entrada do Carrefour – próximo ao Outback)

Datas e horários: De segunda-feira a sábado, das 8h às 17h

Endereço: Travessa Casalbuono, 120 – Vila Guilherme – São Paulo/SP