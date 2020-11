Shopping Center Norte se adapta para realizar seu tradicional período de comemorações natalinas

Este ano, sem dúvida, o Natal será diferente. Muitas pessoas estarão distantes da família e irão celebrar reunidas por vídeo, deixando o amigo secreto para o próximo ano. Neste sentido, resgatar o espírito natalino e toda a magia que a época envolve é ainda mais importante. E é claro que no Center Norte o Natal não passará em branco. A partir de 7 de novembro, crianças e adultos poderão compartilhar momentos especiais numa animada programação no Shopping, com todos os protocolos de saúde e segurança.

A abertura da temporada de Natal no Center Norte é tradicionalmente marcada pela inauguração da decoração e chegada do Papai Noel ao Shopping. Neste ano, no entanto, a presença do bom velhinho será diferente e cem por cento online a fim de zelar pela saúde, bem-estar e segurança de todos. No dia 7, às 18h, o Papai Noel vai realizar uma live que poderá ser acompanhada pelo público no canal do Shopping no YouTube (@CanalCenterNorte). Na transmissão ao vivo, ele vai interagir com a criançada, contar histórias e falar sobre as atrações especiais que o Center Norte preparou. O cronograma contempla outras duas lives, nos dias 5 e 23 de dezembro, com apresentações e atividades que prometem encantar a todos.

A partir de 7 de novembro até 24 de dezembro, o bom velhinho também irá interagir com os clientes e frequentadores do Center Norte por meio do WhatsApp 11 97318-7377, de segunda-feira a domingo, das 10h às 22h. O número do WhatsApp do Papai Noel também poderá ser obtido por meio da leitura de um QR Code disponível em diversos pontos do empreendimento e nas redes sociais. De maneira simples e digital, as crianças poderão conversar, mandar suas cartinhas e saber mais sobre o dia a dia do Papai Noel.

O Shopping está investindo em diversas tecnologias para promover experiências lúdicas e interativas. “Nossos clientes sempre aguardam ansiosamente pelo Natal. O atual momento que vivemos exigiu adaptações importantes, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança recomendados pelas autoridades competentes e as orientações da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Queremos resgatar em todos o espírito natalino e permitir que crianças e adultos vivenciem todo o encanto e a magia do período de forma segura”, diz Guilherme Marini, diretor executivo do Center Norte.

Por meio do aplicativo ‘Natal Center Norte’, as pessoas poderão ver o Papai Noel do Center Norte em realidade aumentada em diferentes locais, inclusive em seus lares, e tirar a tradicional foto em família para recordação. Além do personagem principal, outras figuras natalinas muito conhecidas e adoradas, como as renas e o soldadinho de chumbo, estarão presentes virtualmente no mundo real, mexendo com o imaginário da criançada e garantindo bons registros e lembranças deste Natal.

E para que as pessoas possam se divertir de qualquer lugar, o Center Norte apresenta um game super animado, no mesmo app de realidade aumentada, que estará disponível para download nos sistemas Android e iOS, no qual os jogadores serão desafiados a encontrar o Papai Noel, passando por obstáculos e surpresas virtuais. Para completar, o Instagram do Shopping (@centernorte_) vai disponibilizar filtros com temas natalinos para que seus seguidores se divirtam e compartilhem esses momentos com amigos e familiares.

Quem visitar o Shopping para as compras de fim de ano vai se encantar com elementos grandiosos, como uma árvore de 10 metros de altura no centro da praça de eventos, e um ‘urso Noel’ e uma rena, ambos com 6 metros, que serão os principais destaques do cenário, que terá como tema a fábrica de brinquedos do Papai Noel. Vale ressaltar que toda a decoração na área interna do empreendimento, assinada pela Zero57 Comunicações Visuais, estará isolada, sendo permitido contemplar e tirar fotos sem tocar nos objetos, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança. Aqueles que preferirem retirar suas compras sem sair do carro, tem à disposição os serviços de drive-thru e Compre & Retire, localizados em uma área reservada do estacionamento (próximo ao Bob’s).

A empresa Blachere Iluminação Brasil é a responsável pela iluminação da fachada do Shopping. As ações de realidade aumentada e o game foram desenvolvidos em parceria com a Frameria, enquanto as lives com o Papai Noel serão feitas em conjunto com a Bench Comunicação.

Natal é tempo de solidariedade

Durante toda a temporada de Natal, o Center Norte vai receber doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza e brinquedos em bom estado, que serão destinados para projetos sociais apoiados pelo Instituto Center Norte, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar moradores das comunidades da zona norte de São Paulo. O posto de coleta das doações ficará na área do drive-thru do Shopping.

“Desde o início da pandemia, estamos promovendo iniciativas e engajando colaboradores, lojistas, clientes, parceiros e a comunidade em prol daqueles em situação de vulnerabilidade social e que, em momentos tão difíceis como o que ainda estamos vivendo, têm acesso ainda mais restrito a itens básicos de alimentação e higiene, por exemplo. Já contribuímos, no decorrer dos últimos 7 meses, com mais de 11 mil famílias da região e temos o compromisso de continuar ajudando os que mais necessitam”, afirma Daniela Pavan, gerente de sustentabilidade da Cidade Center Norte, complexo multiuso que reúne os Shoppings Center Norte e Lar Center, o Expo Center Norte e o Novotel Center Norte.