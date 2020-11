Shopping Center Norte sedia exposição Vidas Negras, com histórias de moradores da zona norte

A partir desta segunda-feira, 09, o Shopping Center Norte recebe uma parte da programação de Vidas Negras, que estreou no Museu da Pessoa no mês de setembro, mas terá a maioria de suas atividades no decorrer de novembro, por ser o mês da consciência negra. A programação completa reúne edital para coletivos e artistas negros, mostra audiovisual, exposição virtual, série de podcast, programa educativo, lives e registro de histórias de vida. As atividades acontecem até janeiro de 2021.

No Shopping, a exposição destaca a história de quatro pessoas que possuem uma conexão forte com a zona norte. Elas estarão distribuídas em painéis físicos e convidarão os visitantes a conhecerem mais sobre essas vidas e sobre outras que completam a exposição no ambiente online do Museu da Pessoa, primeiro museu virtual e colaborativo de histórias de vida do mundo.

A programação “Vidas Negras” é um olhar sobre o acervo do Museu da Pessoa que traz à luz cenas do cotidiano de famílias negras do Brasil nos séculos XX e XXI. A exposição no Shopping Center Norte estará disponível até o dia 09 de dezembro e os painéis poderão ser vistos no corredor da Riachuelo. A programação completa com as demais atividades pode ser acessada neste link: https://museudapessoa.org/programacao-vidas-negras/