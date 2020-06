Shopping D realiza Drive Thru Junino

A Festa Junina é uma das celebrações mais aguardadas pelos brasileiros. Entretanto, por conta da pandemia do coronavírus (covid-19), as comemorações em volta da fogueira deverão ser deixadas para o próximo ano, mas isso não significa “pular” a data festiva.

O Shopping D pensou numa forma de comemorar a Festa Junina em segurança. O Arraiá acontece nos dias 27 e 28 de junho, sábado e domingo, das 15h às 22h, no Estacionamento G4.

Sem sair do veículo, o cliente poderá aproveitar pratos deliciosos, como caldos, canjica, arroz doce, pastel, bolos e doces típicos, milho, pamonha e demais derivados de milho. Para quem não está dirigindo, quentão e vinho quente.

Além da festa, no dia do Arraiá o Shopping D arrecadará alimento não perecível que serão doados ao CAMI (Centro de Apoio e Pastoral do Migrante), instituição que ajuda famílias migrantes que vivem em São Paulo.

Arraiá Shopping D

Quando: 27 e 28 de junho, sábado e domingo, das 15h às 22h

Onde: Estacionamento G4 do Shopping D – Av. Cruzeiro do Sul, 1100 – Canindé

Entrada: Gratuita

Recomendação: Por motivos de saúde, o cliente não pode sair do veículo