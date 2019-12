Shopping D terá horários especiais durante semana de Natal e Ano Novo

Para atender a demanda das compras de fim de ano, o Shopping D decidiu que irá alterar seu horário de funcionamento neste mês de dezembro. A expectativa é tornar a experiência de compras a melhor e mais confortável possível, confira os horários:

De 20 a 23 o horário de funcionamento será das 10h às 23h. Na véspera de Natal, 24 de dezembro, as compras e passeios poderão ser feitos das 10h às 18h. Já no dia 25, a abertura de lojas e da Praça de Alimentação é opcional para os lojistas.

No último dia do ano, 31 de dezembro, o horário de funcionamento será das 10h às 16h. Já no ano novo, 1º de janeiro de 2020, também será opcional para lojistas a abertura.