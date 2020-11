Shopping D terá programação especial para celebrar o Dia da Consciência Negra

A importância da representação e das origens e tradições, bem como o empoderamento dos negros no Brasil nesta nova era, é o tema da programação do Shopping D em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O evento 1ª OcupAÇÃO acontece nos dias 20 e 21 de novembro e tem programação diversificada, que reúne dança, música e muita cultura.

O objetivo é reunir diversas atividades artísticas gratuitas e valorizar a cultura afro-brasileira.

No dia 20, das 10 às 17 horas, acontece no Piso 2 do centro de compras o Mutirão do Emprego e das Oportunidades. Várias vagas estarão disponíveis com possibilidade real de trabalho.

Cultura e musicalidade – Já no sábado, dia 21, as atrações começam às 17 horas com a apresentação de um solo de Hip Hop Old School. O termo é utilizado para descrever os princípios do hip hop aos estilos musicais da época, representada pelos precursores do rap mundial. Os historiadores classificam como old school a etapa que incluía o final da década de 1970, e a maior parte da década de 1980.

Na sequência, às 18 horas, é a vez do Duo de Hip Hop Dance, com uma viagem pela musicalidade e cultura em apresentação regada de muito estilo.

Encerrando o dia de atrações entra em cena Maiwsi Ayaia, com seu Solo de Dança Afro, resgatando as origens e a tradição do povo negro. A apresentação no Piso 2 do Shopping D começa às 19 horas.

A 1ª OcupAÇÃO é uma realização da CCP (Cyrela Commercial Properties), e do Instituto CCP, e segue em linha com as ações realizadas por ambos em busca de ampliar a diversidade.