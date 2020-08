Shopping monta drive-thru de arrecadação de alimentos para moradores da Zona Norte

Toda ajuda aos mais necessitados é sempre bem-vinda, ainda mais nesse período difícil em que vivemos com a pandemia do novo coronavírus. Pensando nisso, o Cantareira Norte Shopping decidiu arrecadar alimentos não perecíveis através de um projeto chamado Drive-thru do Bem.

O objetivo da inciativa é receber doações que contribuirão para minimizar as dificuldades pelas quais muitas famílias Zona Norte de São Paulo estão passando. “Dentre as opções de alimentos, pedimos que priorizem doações de arroz, feijão, macarrão, farinha de trigo, óleo, entre outros itens que possam servir refeições”, explica Elizabete Henriques, gerente de marketing no shopping.

O projeto acontece em parceria com o CIC Oeste (Centro de Integração da Cidadania).

Quem quiser ajudar, basta se dirigir até caixa de doação que foi instalada na entrada principal do empreendimento durante o horário de funcionamento, que é de segunda a domingo, das 16h às 22h.

O Cantareira Norte Shopping está localizado na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, número 11.001, a 3 km do Rodoanel, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor.