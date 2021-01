Shopping Metrô Tucuruvi firma parceria que transforma a compra online e ajuda entidades sociais

O Shopping Metrô Tucuruvi lança o Tucuruvi Online, em parceria com a Shoplog. O marketplace garante uma experiência a mais confortável e prática de compra on-line para os clientes. São mais de 120 marcas participantes que, junto com o shopping, desenvolvem iniciativas para ajudar a comunidade, revitalizando os espaços interativos da Fundação Gol de Letra, localizado no bairro do Tucuruvi, com o objetivo de ajudar a desenvolver a educação da região.

“A parceria com a Shoplog atende a todos os nossos públicos: lojistas, clientes e a comunidade da Zona Norte. A plataforma transforma a experiência de compra e venda no mundo digital, integrando todas as pontas e oferecendo ainda mais segurança e praticidade”, destaca Rodrigo Correia, gerente de Marketing do Shopping Metrô Tucuruvi.

O Tucuruvi Online possui tecnologia completa para facilitar a gestão do estoque do lojista, oferece meio de pagamento seguro, garantia de entrega no endereço desejado e todo o suporte no atendimento para esclarecimentos de dúvidas, enquanto o cliente conta com uma plataforma de compra rápida e segura, garantindo todo o seu conforto.

O Shopping Metrô Tucuruvi vive o dia a dia da Zona Norte, desenvolvendo também projetos sociais que apoiam a comunidade. Com a parceria com a ShopLog não é diferente. Juntas, as duas marcas criaram uma nova iniciativa social para a região. A cada semestre, a equipe da Shoplog escolherá uma instituição de ensino para receber uma revitalização completa nos seus espaços interativos, como pintura nas paredes e conserto em pisos, paredes ou telhados. A primeira entidade beneficiada é a Fundação Gol de Letra, responsável por cuidar de mais de 5 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no bairro do Tucuruvi.

“A parceria com a equipe do Shopping Metrô Tucuruvi é muito importante para todos nós e traz ainda mais vida para a nossa Fundação. Temos certeza de que as mudanças realizadas no auditório da E.E. Dr. Sócrates Brasileiro trarão mais energia e animação para as nossas crianças quando as atividades presenciais estiverem normalizadas”, diz Raí Souza Vieira de Oliveira, fundador da Gol de Letra.

“Desde o início da pandemia, temos atuado fortemente no apoio a instituições da Zona Norte com doações de mais de 2 mil máscaras para a comunidade e hospitais da região e arrecadações de alimentos”, detalha Correia. “Com a Shoplog reforçaremos nosso programa de responsabilidade social no apoio ao segmento da Educação, tão estratégico para a sociedade”, analisa.

Para aproveitar o Tucuruvi Online

Quem prefere fazer suas compras no ambiente virtual conta agora com a melhor opção em São Paulo. É só entrar no site do shopping center, e escolher o que deseja comprar nas mais de 20 lojas que já integram a plataforma. O restante é por conta do Tucuruvi Online!

A loja separa o pedido, um shopper busca e leva para a área de expedição, onde a compra é enviada diretamente para o endereço fornecido pelo cliente. Para tornar a experiência ainda melhor, as compras realizadas até às 17h são entregues no mesmo dia. O Tucuruvi Online oferece também frete grátis.

Para garantir o conforto e segurança dos clientes, as entregas são realizadas com data e horário agendado. A solução é mais uma iniciativa da Saphyr Shopping Centers, administradora do Shopping Metrô Tucuruvi, que atua sempre com foco em inovação para oferecer os melhores recursos diante das novas realidades do mercado e experiências memoráveis para seus públicos.

O Shopping Metrô Tucuruvi segue as novas normas orientadas pelo Grupo sempre focadas na saúde e bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores. Saúde é prioridade e o Grupo Saphyr e todos os seus empreendimentos estão comprometidos com a sociedade para vencer a covid-19.