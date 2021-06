Shopping Metrô Tucuruvi prepara programação especial com muita diversão durante as férias escolares

As férias escolares estão chegando e o Shopping Metrô Tucuruvi prepara-se para garantir a diversão de pais e filhos. A Pista Roller é a dica para quem gosta ou quer aprender a andar de patins. A programação fica completa com a seleção de filmes da Cinemark. Para segurança e conforto de toda a família, o shopping center segue com as mais rígidas normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras em todas os ambientes e intensificação na limpeza dos ambientes.

“Preparamos uma programação imperdível focada no bem-estar e no entretenimento dos nossos clientes, para proporcionar momentos memoráveis em família e muita diversão, principalmente neste período desafiador que estamos vivendo. É a chance perfeita para estarmos com quem amamos e aproveitarmos o tempo livre com segurança”, diz Rodrigo Correia, gerente de Marketing do Shopping Metrô Tucuruvi.

A Pista Roller, oferecida em parceria com a Traxart, é sucesso total no Shopping Metrô Tucuruvi! A atração, localizada no Piso L1, é gratuita por meia hora e os participantes recebem todos os itens necessários para brincar, como os patins, joelheiras, cotoveleiras, capacetes, luvas e até mesmo os materiais de higienização, como álcool em gel, propé e touca. O uso de máscaras é indispensável e, ao entrar no espaço, todos têm a temperatura conferida. Monitores treinados ajudam quem quer aprender a andar de patins e os menores de 18 anos devem estar acompanhados de seus responsáveis.

A programação da Cinemark está repleta de grandes filmes para quem quer conferir todas as novidades do cinema. Velozes & Furiosos 9 segue às telonas em mais uma história repleta de ação e velocidade, enquanto Espiral – O Legado de Jogos Mortais e Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio são as escolhas perfeitas para os fãs de filmes de terror. Os ingressos da Cinemark custam a partir de R$ 20. Além disso, a compra pode ser realizada através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais. Para saber mais informações sobre as sessões, acesse http://institucional. shoppingmetrotucuruvi.com.br/ cinema.php.

Para garantir a segurança de todos os clientes, o Shopping Metrô Tucuruvi segue com as mais rígidas normas sanitárias, como controle e medição de temperatura logo na entrada, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos, marcação no piso para indicar o distanciamento seguro e intensificação na limpeza. O shopping center funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.