Shopping Metrô Tucuruvi traz países de todo o mundo para a Zona Norte com o Festival Artes do Mundo

O Shopping Metrô Tucuruvi convida a Zona Norte para uma viagem cultural com o Festival Artes do Mundo. Sem a necessidade de passaporte ou passagens aéreas, os clientes conhecem as tradições e a alta gastronomia de mais de 10 países, como Turquia, Grécia, Rússia e até o Brasil, e ainda matam a saudade de viajar e de conhecer novos lugares. Tudo isso, seguindo todas as normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool em gel, para a segurança e o conforto do público.

“O Festival Artes do Mundo é uma oportunidade única de embarcar nas histórias de diferentes países sem ter que sair da Zona Norte. Queremos que todos os nossos clientes tenham a chance de conferir de perto tudo que preparamos e de aproveitarem essa viagem cultural repleta de surpresas” diz Rodrigo Correa, gerente de Marketing do Shopping Metrô Tucuruvi.

Os tradicionais e coloridos tecidos da Índia estão presentes em roupas e acessórios, como os saris e choli, enquanto os expositores peruanos e bolivianos trazem o melhor do seu artesanato com bolsas estampadas, colares e pulseiras. Esculturas em madeira, vasos, quadros e mais objetos de decoração representam a cultura da Turquia, Quênia, Egito, Paquistão, Egito, Equador, Rússia e Grécia. As delícias gastronômicas do Brasil, como queijos, vinhos e doces, e do Marrocos, como cuscuz marroquino, completam o passeio.

O Festival Artes do Mundo chega no Shopping Metrô Tucuruvi no dia 2 e fica até o dia 19, de acordo com o horário de funcionamento do shopping center: segunda-feira a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Para garantir a segurança e o conforto de todos os clientes, o empreendimento segue com todas as normas sanitárias, como controle e medição de temperatura logo na entrada, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos, marcação no piso para indicar o distanciamento seguro e intensificação na limpeza.

O Shopping Metrô Tucuruvi é administrado pela Saphyr Shopping Centers, uma das mais importantes empresas do setor, e segue as normas orientadas pelo Grupo sempre focadas na saúde e bem-estar de clientes, lojistas e colaboradores. Saúde é prioridade e o Grupo Saphyr e todos os seus empreendimentos estão comprometidos com a sociedade para vencer a covid-19.