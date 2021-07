Shopping na Zona Norte cria loja vazia para arrecadação de itens de vestuários

Reconhecido na zona norte de São Paulo como um empreendimento que está constantemente engajado em projetos sociais voltados às famílias das comunidades locais, o Cantareira Norte Shopping criou a Loja Vazia, um espaço localizado no piso térreo, ao lado da Praça Central, para arrecadação de itens de vestuário para doação.

A iniciativa tem como objetivo receber peças que podem contribuir para minimizar as dificuldades de muitas pessoas durante esse período de inverno. “A campanha de inverno já faz parte do calendário oficial do nosso shopping, e poder colaborar com o próximo é muito gratificante para nós”, ressalta Geraldo Carvalho, superintende do Cantareira Norte Shopping.

A Loja Vazia fica aberta durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a domingo, das 10h às 22h. O empreendimento segue com uma série de medidas protetivas, higienização das áreas comuns, demarcações no piso em locais de filas para sinalizar a distância mínima necessária de dois metros entre as pessoas; totens com álcool em gel 70% distribuídos em diferentes locais e está realizando aferição de temperatura de todas as pessoas antes de entrarem no shopping, colaboradores e visitantes. Além disso, é obrigatória a utilização de máscara facial para entrar e permanecer em qualquer ambiente do shopping.

O Cantareira Norte Shopping fica na região norte da capital paulista, a 3 km do Rodoanel, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor, importantes eixos de crescimento.

Cantareira Norte Shopping

Aberto diariamente das 10h às 22h

Atendimento Drive-thru, segunda a domingo até às 22h

Atendimento Delivery, segunda a domingo até às 23h

Telefone do shopping: 11 3090-8100

Redes sociais Instagram e Facebook: @cantareiranorteshopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba