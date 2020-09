Shopping na Zona Norte realiza campanha de vacinação gratuita contra o Sarampo

Na próxima quinta-feira (24) o Cantareira Norte Shopping irá realizar uma campanha gratuita de vacinação contra o Sarampo. A ação será feita em parceria com a UBS Jardim Panamericano.

A campanha acontecerá das 14h às 16h próximo à loja Pernambucanas, no piso térreo. Para receber a dose é necessário apresentar RG ou Cartão do SUS, bem como a carteira de vacinação. Vale ressaltar que há algumas restrições, como gestantes e pessoas em estado de imunossopressão.

A Imunização será destinada para adultos de 20 a 49 anos

“O objetivo da campanha é ampliar a imunidade de adultos com idade entre 20 e 49 anos que muitas vezes nem sabem se tomaram a vacina. Além disso, será possível atualizar a carteira de vacinação com as doses de hepatite e duplo adulto contra difteria e tétano. A participação do empreendimento visa facilitar o acesso aos visitantes que moram próximo ao shopping e alertar sobre a importância da prevenção”, ressalta Elizabete Henriques, gerente de marketing do Cantareira Norte Shopping.

Somente em 2019, o estado de São Paulo teve mais de 17 mil casos registrados. Em 2020, mais de 700 casos já foram notificados.

O Cantareira Norte Shopping está localizado na região norte da capital paulista, a 3 km do Rodoanel, no entroncamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e Estrada do Corredor