Shoppings da zona norte de SP se unem em prol das famílias em situação de vulnerabilidade social na região

Lançado recentemente pelo Instituto Resgatando Vidas, organização acelerada pelo Gerando Falcões, o movimento Juntos Pela ZN tem como objetivo arrecadar recursos para a compra de cestas básicas que beneficiarão mais de 5 mil famílias de baixa renda que vivem na zona norte da capital paulista e são atendidas pelo próprio Resgatando Vidas e outras 8 ONGs que atuam na região: ONG Vid’Art, ONG HP Coelho, ONG Garotos de Ouro, ONG SAVE, ONG Pequeninos do Peri, ONG Criamar, ONG Viva ZN e Instituto Jardim Peri. A união dos cinco principais shopping centers da região em prol da campanha é fundamental para acelerar a captação de recursos e sanar a fome de milhares de famílias.

“Nós criamos o Juntos Pela ZN devido a pedidos desesperados que recebemos dos chefes de famílias enquanto fazíamos algumas ações nas comunidades. Mães e pais com lágrimas nos olhos pedindo comida, pois davam o alimento que conseguiam para seus filhos e ficavam com fome. Muitos deles estavam há mais de 24h sem comer nada. Percebemos que o problema era tão grande que para resolver precisaríamos de ajuda e, por isso, fomos conversar com outras ONGs para trabalharmos juntos. Assim nasceu o Juntos Pela ZN, a união de 9 ONGs com um único propósito: levar alimentação para dentro das comunidades. Fico muito feliz em saber que a nossa ação conseguiu realizar um feito inédito aqui na zona norte, juntando os maiores shoppings da região em apoio a uma causa social”, diz Aron Ramos, CEO do Instituto Resgatando Vidas.

Para Daniela Pavan, gerente de Sustentabilidade da Cidade Center Norte, complexo multiuso formado pelos Shoppings Center Norte e Lar Center, Expo Center Norte, Novotel Center Norte e Instituto Center Norte, agir em colaboração tem sido extremamente importante e urgente para ajudar as famílias de baixa renda que foram ainda mais impactadas pela pandemia de Covid-19. “Temos um grande compromisso com a comunidade da zona norte e, desde o início da crise sanitária, estamos nos mobilizando e unindo esforços em prol daqueles que mais necessitam”, afirma.

“Precisamos cada vez mais olhar ao nosso redor e unir forças para acolher aqueles que mais necessitam. O projeto Juntos Pela ZN tem um papel forte e simbólico, uma vez que podemos estender a mão para essas famílias que residem na região que tanto amamos”, acrescenta Marcus Borja, superintendente do Santana Parque Shopping.

A gerente de Marketing do Shopping D, Penélope Lacerda, reforça que o empreendimento tem um longo histórico de ações solidárias em prol da comunidade que vive na zona norte e está em situação de vulnerabilidade social. “Diante de um momento tão delicado como o que estamos vivendo, em parceria com o Instituto CCP, organização criada e mantida pela Cyrela Commercial Properties, nos unimos com os demais empreendimentos da região para auxiliarmos ainda mais todas as famílias que necessitam, com urgência, de apoio!”, explica.

“Desde o início da pandemia, estamos ampliando nosso foco em ações que ajudem a comunidade na zona norte a superar tantos desafios que a Covid-19 impõe. Acreditamos que a união de diferentes atores sociais fortalece nossas iniciativas e convidamos todos a participar com as doações”, completa Rodrigo Correia, gerente de Marketing do Shopping Metrô Tucuruvi.

Como e onde doar

As doações para o movimento Juntos Pela ZN podem ser feitas através do link: https://doare.org/instituto-resgatando-vidas e, também, nos pontos de coleta em locais estratégicos dos empreendimentos. No Center Norte e no Santana Parque, por exemplo, os clientes podem doar alimentos não perecíveis, itens de higiene e limpeza e roupas diretamente no drive-thru dos shoppings, que funcionam diariamente.

Já no Shopping Metrô Tucuruvi, as doações podem ser deixadas em duas caixas especiais para a campanha: uma no Piso L2, próxima ao acesso do metrô, e outra no Piso L3, próximo à entrada dos terminais de ônibus. As arrecadações acontecem todos os dias, das 8h às 19h.