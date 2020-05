Shoppings da zona norte se organizam para atender à população

Para continuar atendendo os moradores da zona norte, mesmo com a restrição da quarentena, os shoppings de nossa região estão adotando novas alternativas de compras, sendo os sistemas delivery e drive thru.

Essas novas opções de compras surgem próximo da comemoração do Dia das Mães, considerado a segunda melhor data de compras do comércio – perdendo apenas para o natal.

Confira como os shoppings da zona norte estão funcionando:

Shopping D – delivery e drive thru

As vendas dos produtos das lojas do shopping ocorre pelos seguintes canais: whatsapp, televendas, site e app próprio. Para retirar o produto pelo sistema drive thru o consumidor acessa o shopping pela entrada da Marginal Tietê e o ponto para receber a compra é próximo da Lojas Americanas.

Shopping Center Norte e Lar Center – delivery, drive thru e Compre & Retire

O consumidor encontra no site do shopping a lista de lojas que estão oferecendo essas opções de compras. A compra e a retirada dos produtos devem ser combinadas entre cliente e lojista. O sistema drive thru funciona dentro dos estacionamentos dos estabelecimentos e opera diariamente, das 11h às 19h.

Já pelo sistema Compre & Retire o lojista deposita no armário a encomenda devidamente embalada para que o cliente retire posteriormente através da apresentação de um QR Code. O sistema funciona diariamente, das 8h às 22h.

Cantareira Norte Shopping – delivery e drive thru

As compras de produtos ocorre pela internet. As lojas que participam do sistema delivery e drive thru estão no site do shopping. A retirada da compra ocorre no estacionamento do Shopping, entrada pela avenida Raimundo Pereira de Magalhães – aguarde dentro do veículo.

Santana Parque Shopping – delivery e drive thru

A lista de lojas que oferecem essa opção ao cliente estão disponíveis no site do shopping. O pagamento e a retirada do produto deve ser combinada entre o cliente com o lojista. A retirada do produto acontece pelo estacionamento ECO 1 que fica localizado na Rua Conselheiro Moreira de Barros, esquina da Rua Professor Dorival Dias Minhoto.

Shopping Metrô Tucuruvi – delivery

A partir de sábado (2), o shopping criará um hotsite com catálogo de lojas com entregas delivery, além de campanha comemorativa com vídeo e filtro no Instagram exclusivo para a data. Para saber mais acesse o site do empreendimento.

Até quando?

Mesmo antes de decretar o inicio da quarentena em São Paulo, muitos shoppings adotaram o fechamento de suas lojas como forma de evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). A expectativas é que os shoppings continuem operando desta forma até o fim das medidas de isolamento social.