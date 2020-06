Shoppings se unem em campanha solidária na zona norte

Após a chegada do coronavírus (covid-19), comunidades e instituições estão se unindo a fim de reduzir os impactos sanitários e econômicos causados pela pandemia. Um dos projetos que promovem essas ações solidárias pela zona norte é a campanha “Juntos Pela ZN contra o Covid-19”.

A partir desse objetivo solidário, o projeto conseguiu a façanha de reunir alguns dos principais shoppings da zona norte, como os Shoppings Center Norte, Shopping Metrô Tucuruvi e Santana Parque Shopping.

O Juntos Pela ZN busca arrecadar R$2,5 milhões para a compra de alimentos e produtos de higiene e limpeza para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que são atendidas por 5 ONGs, são elas:

Cresce – Instituto Espaço Vida;

Instituto Edificando;

PAC – Projeto Amigo das Crianças;

Solid Rock Brasil; e

Instituto Resgatando Vidas – ONG acelerada pelo Gerando Falcões.

Até o momento a campanha arrecadou 53% do valor total, resultando na compra de 66 toneladas de alimentos e mais de 4 mil kits higiênicos, que foram doados para famílias atendidas pelas entidades.

Além das ONGs, a campanha ajudou 3 hospitais na região (Hospital do Mandaqui, Hospital Vila Nova Cachoeirinha e Hospital Geral de Vila Penteado), distribuindo 12,7 mil máscaras, 1,2 mil máscaras N95, 3,2 mil protetores faciais e 2 mil aventais.

As doações podem ser feitas pelo site (clique aqui), onde quem colabora pode acompanhar o valor que está sendo arrecadado, as ações realizadas e as instituições que estão sendo beneficiadas.

Participação dos shoppings na campanha

Shopping Metrô Tucuruvi: está doando 2 mil máscaras de pano para as comunidades e 300 para hospitais públicos que atendem a região e, além disso, convidou lojistas e clientes a doarem roupas e alimentos não perecíveis que podem ser deixados nos pontos de coleta instalados nos corredores do empreendimento e no drive-thru, localizado no Piso G1.

Santana Parque Shopping: está arrecadando doações de clientes (no 3º piso do empreendimento). Todas as semanas, os mantimentos, EPIs e roupas de inverno arrecadados são retirados pela ONG Resgatando Vidas e entregues a diversas famílias cadastradas, da zona norte.

Instituto Center Norte: há 3 meses está arrecadando doações dos colaboradores da Cidade Center Norte e dos lojistas dos Shoppings Center Norte e Lar Center. São roupas, alimentos não perecíveis e outros itens essenciais, que estão sendo destinados aqueles que mais necessitam.