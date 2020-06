Shoppings voltam a funcionar; confira como será o que muda no atendimento

Desde quinta-feira (11), os shoppings foram autorizados a voltar a funcionar na cidade de São Paulo. A reabertura não significa a volta à normalidade, isso porque a gestão municipal exige que o estabelecimentos cumpram alguns protocolos de saúde.

Fechados desde o inicio da quarentena, decretada no dia 24 de março, muitos shoppings estavam funcionando em formato de delivery ou de drive-thru. Mesmo após a permissão da reabertura, esses serviços foram mantidos.

A reabertura ocorre um dia antes do Dia dos Namorados, sendo assim, os estabelecimentos serão mais uma opção de compras que os amantes poderão ter para celebrar a data.

Vale lembrar que todos os shoppings deverão respeitar os protocolos de higiene, distanciamento social, sanitização de ambientes, orientação dos clientes e dos colaboradores, compromisso para testagem de colaboradores e medição de temperatura dos clientes, horários alternativos de funcionamento, redução do expediente e entre outros.

A reabertura foi autorizada pelo Plano São Paulo, no qual divide a quarentena em 5 fases (vermelho, laranja, amarelo, verde e azul), no qual vão do nível máximo de restrição ao “normal controlado”.

A capital paulista está localizada da “fase laranja”, o que permite a reabertura de alguns setores, entre eles estão shoppings, comércio de rua, concessionárias e escritórios.

Confira como cada shopping da zona norte está funcionado após a reabertura:

Os shoppings Center Norte e o Lar Center abrirão as portas das 16h às 20h, de segunda-feira a domingo. O uso de máscara de proteção é obrigatório. O fluxo diário de pessoas está limitado a apenas 20% da capacidade dos empreendimentos.

Os processos de limpeza e a higienização de todas as áreas dos shoppings foram redobrados. Os clientes terão que medir sua temperatura antes de acessar os estabelecimentos. Haverá marcações e sinalizações no piso para manter a distância mínima de um metro de meio entre as pessoas.

Os serviços de delivery, drive-thru e Compre&Retire (armários inteligentes de autoatendimento) seguem operando em horários estendidos.

Confira as medidas adotadas pelo shoppings Center Norte e Lar Center:

Controle diário de acesso de pessoas;

Obrigatoriedade do uso de máscaras por todas as pessoas que frequentam os empreendimentos (lojistas, colaboradores, fornecedores e clientes);

Aferição da temperatura tanto dos clientes quanto dos lojistas, colaboradores e fornecedores;

Reforço e aumento da frequência na limpeza em todas as áreas e ambientes (portas, sanitários, elevadores, corrimãos etc);

Instalação de dispensers de álcool em gel em diversos locais para os cuidados com a higiene das mãos;

Cuidados redobrados com a qualidade do ar, priorizando a ventilação natural e deixando os ambientes permanentemente arejados;

Sinalizações e marcações no piso em vários pontos para promover o distanciamento entre as pessoas;

Retirada do cartão de estacionamento por sensor;

Pagamento do estacionamento pelo aplicativo do Shopping Center Norte, disponível para download gratuito no Google Play e na Apple Store;

Suspensão temporária da entrada de pets, estando permitido apenas cão-guia;

Uso dos elevadores somente por uma pessoa ou uma família por vez;

As praças de alimentação, cinema, áreas kids e serviços de entretenimento ainda estão fechados para evitar a aglomeração de pessoas;

Desenvolvimento de cartilha orientando lojistas sobre medidas básicas que devem ser adotadas: além de todas as citadas acima, temos o uso de luvas para quem trabalha com alimentos e, também, para quem atua com serviços como unhas e massagens, por exemplo;

Treinamentos frequentes com os colaboradores para que possam tirar dúvidas e orientar os clientes;

Reforço de comunicação a respeito da importância dos cuidados com a higiene pessoal.

As lojas do shopping Metrô Tucuruvi estão funcionando das 16h às 20h. Apesar da reabertura, os serviços de delivery e drive-thru seguirão funcionando para quem quer fazer as compras sem sair do carro.

O shopping manteve-se aberto por ser um local integrado ao Metrô Tucuruvi e aos Terminais de Ônibus. Durante a quarentena, apenas os serviços essenciais ficaram abertos, como clínicas médicas e odontológica, farmácias, bancos e supermercado.

Foram ampliadas medidas de saúde e segurança, com intensificação de procedimentos de limpeza e desinfecção, além da adoção de iniciativas como aferição de temperatura de todos que trabalham ou visitam o empreendimento, marcações no piso para sinalizar a distância segura e comunicação contínua sobre prevenção e adaptações nos serviços nas suas áreas internas e externas.

Assim como os anteriores, o Cantareira Norte Shopping reabrirá funcionando das 16h às 20h, além de limitar o acesso simultâneo a 20% da capacidade total, controlado na entrada do empreendimento.

Segundo o estabelecimento, a higienização das áreas comuns e lojas do centro comercial está sendo intensificada. No piso a demarcações a fim de manter a distância mínima necessária de dois metros. Além disso, totens com álcool em gel 70% foram instalados em diferentes locais.

O cliente só pode entrar no shopping utilizando máscara de proteção. Será realizada a aferição de temperatura de todas as pessoas antes de entrarem no shopping, colaboradores e visitantes.

O novo horário de atendimento do Shopping D é de segunda-feira a domingo, das 16h às 20h. O acesso ao shopping acontecerá somente pela Rua Joaquim Moredo e pela Rua Projetada. A entrada da Rua Canindé está fechada para pedestres.

Até o momento o Shopping D não respondeu nossos questionamentos sobre as medidas sanitárias adotadas pelo estabelecimento.

Santana Parque Shopping

O shopping reabriu na última quinta-feira (11) e seu horário de atendimento é das 16h às 20h. O acesso dos visitantes será controlado para 20% de sua capacidade total. Será oferecido álcool 70% em gel para funcionários e clientes em diversos locais do shopping e os serviços de delivery, drive-thru seguirão funcionando.

Confira algumas medidas preventivas do Santana Parque Shopping

Uso obrigatório de máscaras;

Controle de acesso, com capacidade reduzida;

Praça de Alimentação, restaurantes e cafés temporariamente fechados para consumo no local. Funcionando apenas por delivery, drive-thru e retirada (para viagem);

Intensificação da limpeza dos sanitários e superfícies de contato, como corrimãos;

Avisos de distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas;

Reforçamos as rotinas de manutenção do sistema de climatização e exaustão de ar, além da renovação completa do ar a cada 1 hora;

Academia, cinemas e operações de lazer permanecem fechadas.

