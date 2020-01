Show na Casa de Cultura Tremembé apresenta clássicos bregas com uma pegada punk

Na véspera do aniversário da cidade de São Paulo, sexta-feira (24/01), a Casa de Cultura Tremembé apresenta o show de “Miro de Melo & os Bregapunk´s”. O espetáculo musical terá releituras de clássicos do brega romântico com uma sonoridade punk rock.

O projeto Miro de Melo & os Bregapunks já passou por diversas casas de show, programas de tv e rádios como: SESC Belenzinho ,SESC Santo Amaro, SESC Campinas, Centro Cultural Vergueiro, Centro de Tradições Nordestinas (CTN), Parque Ibirapuera, Show Livre (TV Cultura), Galeria do Rock SP, 89 FM Radio Rock, Galeria Olido, Virada Cultural São Paulo 2016/17 e muitos outros.

Miro de Melo & os Bregapunks

Quando: 24 de janeiro, sexta-feira, às 20h

Onde: Casa de Cultura Tremembé – Rua Maria Amália Lopes de Azevedo, 190

Entrada: Gratuita

Foto: Reprodução