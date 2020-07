Shows e intervenções artísticas movimentam o mês do Rock em SP

Neste dia 13 de julho, segunda-feira, é comemorado o Dia Mundial do Rock. O gênero que movimenta fãs por todo o planeta, possui décadas de história e reúne bandas que, ainda hoje, marcam gerações.

Para celebrar essa data, a Prefeitura de São Paulo montou uma programação especial com shows e intervenções artísticas. Nas redes sociais acontece os shows de Clemente, Statues on Fire, Cerberus Attack e entre outros.

Além disso, a gestão municipal apresentará o projetos SP Rock Mapping e o Recriando Capas de Discos Famosos, no qual unem música, tecnologia e artes visuais em diversos pontos da cidade.

Nos dias 18 e 19 de julho, a Rua Augusta contará com uma transmissão ao vivo por meio de uma plataforma streaming, com trilha sonora de Ratos de Porão, Orquestra Vermelha, Test, Magüerbes / SHN e Verônica Decide Morrer, além de pílulas de homenagens à cantora Rita Lee.

Já na Largo da Batata e o Vão Livre do MASP acontece o projeto “Recriando Capas de Discos Famosas” no qual reproduz, em formato gigante, capas icônicas de álbuns como Abbey Road, do The Beatles, e 1993, de Rita Lee.

No Terminal Barra Funda terá a instalação audiovisual “Tô no Rock!”, com tecnologia Kinect para desbloquear e interagir com o conteúdo sobre a história de bandas e de músicas marcantes do rock.

Confira o resto dos programas especiais completa:

Rock nas Ciclovias : Pelas ciclovias de São Paulo serão espalhados adesivos de figuras icônicas do rock;

: Pelas ciclovias de São Paulo serão espalhados adesivos de figuras icônicas do rock; Rock Wall : Imagens de grandes artistas nos muros do Parque Augusta;

: Imagens de grandes artistas nos muros do Parque Augusta; A fachada do Centro Cultural Olido recebe a instalação com discos de vinil;

recebe a instalação com discos de vinil; Ônibus do Rock, com cinco ônibus circulares de diferentes linhas da cidade adesivados em comemoração ao Mês do Rock (6093 – 10, 8400 – 10, 719P – 10, 2666 – 10 e 6835- 10)

PROGRAMAÇÃO MUSICAL “ESPECIAL SEMANA DO ROCK”

SP Rock Mapping (Rua Augusta) | Streaming: Youtube (clique aqui)

Quando: 18/07 das 19h às 00h

19h- 30 Verônica Decide Morrer

19h- 50 Orquestra Vermelha

20h- 30 Test 21:20 30 Maguerbs / SHN

22h- 30 Ratos de Porão

Quando: 19/07 das 19h às 00h

19h- 30 Test

19h- 30 Verônica Decide Morrer

20h- 30 Maguerbs / SHN

21h- 30 Ratos de Porão

22h-50 Orquestra Vermelha

Recriando Capa de Discos Famosos

The Beatles – Abbey Road na Av. Paulista – Vão do MASP

Chico Science & Nação Zumbi – Da Lama ao Caos no Largo da Batata

Cássia Eller – O Marginal na Praça da República

Rita Lee – 1993 no Viaduto Santa Efigênia

Sepultura – Roots (1996) em frente ao Centro Cultural Grajaú (praça)

Lives/Shows

17/07 às 19h – Banda Agrotóxico – Rock hardcore | Transmissão: Facebook da Casa de Cultura M’ boi Mirim.

| Transmissão: Facebook da Casa de Cultura M’ boi Mirim. 25/07 às 20h – Subalternos Live – Nunca Pare de Lutar | Transmissão: Facebook da Casa de Cultura M’ boi Mirim.

| Transmissão: Facebook da Casa de Cultura M’ boi Mirim. 25/07 às 20h – AndraRock em duo | Transmissão: Facebook da Casa de Cultura São Rafael e dos artistas

| Transmissão: Facebook da Casa de Cultura São Rafael e dos artistas 26/07 às 16h20 – Desacato Civil Rock | Transmissão: Facebook da Casa de Cultura Raul Seixas

| Transmissão: Facebook da Casa de Cultura Raul Seixas 30/07 às 20h – Ossos Cruzado Rock | Transmissão: Facebook da Casa de Cultura Butantã

Teatro Flávio Império

18/07 – das 14h às 16h – Tarde de Rock no TFI com A Vovó do Rock e o Fusca in Roll, Haxixins e M4vimento – Live no Facebook @teatroflavioimperio

Centro Cultural Penha

13/07 às 20h – Mês do Rock com Clemente – Live no Facebook @centroculturalpenha

16/07 às 20h – Mês do Rock com Power Blues – Live no Facebook @centroculturalpenha

23/07 às 20h – Mês do Rock com Tauting Glaciers – Live no Facebook @centroculturalpenha

30/07 às 20h – Mês do Rock com Banda Acidental – Live no Facebook @centroculturalpenha

Centro Cultural Santo Amaro

13/07 às 20h – Rock Santo Roll Amaro com Banda Josie do Conselho Público Participativo do CCSA – Live no Facebook @ccsantoamaro

23/07 às 17h – Rock na Live – Elvis Forever com Renato Carlini, sósia n° 8 do mundo – Live no Facebook @ccsantoamaro

30/07 às 17h – Rock na Live – Toca Raul com Adan Andrade, sósia n° 2 do Raul no Brasil – Live no Facebook @ccsantoamaro

Centro Cultural Olido

13/07 às 19h – DJ Lucio Ribeiro toca 50 anos de pedradas do rock – Live no Twitch @centroculturalolido

Foto: SECOM