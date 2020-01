SIURB e subprefeituras visitam obras do piscinão do córrego da Paciência

Na manhã de hoje (31/01), o futuro piscinão do córrego da Paciência recebeu a visita do diretor de Obras 1 da SIURB, Carlos Jarras, que vistoriou o andamento das obras de contenção das chuvas na região. A ação aconteceu junto com os subprefeitos de Jaçanã/Tremembé e Vila Maria/Vila Guilherme, Alexandre Pires e Dário José Barreto, respectivamente.

O diretor da SIURB (Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras) estima que o andamento da obra, fisicamente, está “dentro de uma faixa de 10 a 12%”. No entanto, ele prevê que o piscinão poderá ser entregue até janeiro de 2021. A obra de contenção terá a capacidade de armazenar até 130 mil m³ de água.

Além da obra de contenção, o projeto prevê a canalização do córrego da Paciência, atualmente o Trecho 4 está em fase de obras e apenas o Trecho 1 foi entregue, no qual corresponde do rio Cabuçu até a rodovia Fernão Dias.

Sobre a canalização do córrego da Paciência, Jarras declarou que estará pronta até o final de 2023. No entanto, o diretor garantiu que, apenas com a conclusão do piscinão, os alagamentos na região irão “reduzir muito”.

No entanto, o subprefeito Alexandre Pires demonstra preocupação, pois tanto o córrego da Paciência como o do Tremembé deságuam no rio Cabuçu, que por sua vez, deságua no Rio Tietê. Caso ocorra uma cheia nos dois últimos, acontece um “efeito cascata” e a água retorna aos córregos de origens, provocando novas cheias.

Apesar desse problema, o subprefeito destaca que: “Nós estamos fazendo a lição de casa aqui”, isso porque as obras de canalização e dos reservatórios nos córregos “trata o problema pela raiz”.

Desapropriações

De acordo com Jarras, para dar continuidade as obras do Trecho 4 e iniciar as obras no Trecho 2, os imóveis do entorno deverão ser desapropriados. Quando foi questionada, a Prefeitura respondeu, na ocasião, que garantirá que as famílias “serão encaminhadas para receber auxílio-aluguel até receber a unidade habitacional definitiva”.

No entanto, o subprefeito Alexandre Pires explicou que existem dois tipos de tratativas para a desapropriação: “Quem tem titularidade do imóvel, a tratativa é com a SIURB; quem não tem titularidade, está sendo tratado com o SEHAB [Secretária Municipal de Habitação]”.

De acordo com Alexandre, a subprefeitura da região está apenas informando as pessoas sobre o andamento das obras, caso a família precise resolver alguma pendência, os funcionários da administração regional orientam para tratar diretamente com os órgãos responsáveis.

Córrego do Tremembé

Ainda sobrou um pouco de tempo para falar sobre as obras do córrego do Tremembé. Segundo o subprefeito de Jaçanã/Tremembé, atualmente já foi entregue um reservatório do programa, o R1, além disso, outros dois estão em fase de obras, os R5 e o R3, sendo que este último “está funcionando hidraulicamente, agora só falta, no bom português: botar um gradil, pintar e botar a placa”, revela Jarros. O projeto contará com seis reservatórios.

Alagamento na Fazendinha

Uma reclamação dos moradores do Tremembé são as constantes enchentes no bairro Fazendinha, questionando, inclusive a capacidade do reservatórios R3, localizado na avenida Maria Amália Lopes de Azevedo. No entanto, Alexandre respondeu que, para aquela região, o reservatório R2 é quem irá controlar o fluxo de água. A previsão para o inicio das obras do R2 seja para meados deste ano.

SAVIC

Além das moradias, a SAVIC (Sociedade Amigos de Vila Constança) também será impactada com as obras de canalização do córrego. No entanto, segundo a SIURB, a ação “não interfere no funcionamento da instituição”. Atualmente o campo de futebol da SAVIC foi fechado para a execução das obras do piscinão, no entanto, como o reservatório será fechado, um novo campo será construído sobre ele.

Histórico

O problema de alagamento causado pelos dois córregos da zona norte é bem comum para os moradores da zona norte. Em abril deste ano a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Esmeralda Ramos foi invadia pela água devido às fortes chuvas.

Já as enchentes no córrego da Paciência diminuíram significativamente após as obras de canalização do córrego do trecho 1. No entanto, a canalização gerou uma incerteza sobre o futuro das famílias. Isso porque, de acordo com a moradora Maria do Carmo Xavier (conhecida como Lia) ainda não foi definida o destino da população que mora perto do rio, causando certo pânico entre os moradores.

Fotos: Lucas Abreu Antonio/Jornal SP Norte