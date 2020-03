Sobre para 7 o número de mortes por coronavírus no Brasil

Na tarde de hoje (19) as secretárias de Saúde municipal e estadual confirmaram mais uma morte pelo novo coronavírus (Covid-19) em São Paulo. Com esse registro, o número de mortes pela doença subiu para sete. Mais cedo, outras duas mortes foram confirmas no Rio de Janeiro.

Até às 15h desta quinta-feira (19), o número de pessoas contaminadas pelo Covid-19 são de 540 casos, espalhados pelos 20 estados e mais o Distrito Federal. O estado de São Paulo é onde m ais se concentra registros do coronavírus, ao todo são 240.

CONFIRA QUAIS AS MEDIDAS ADOTADAS NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA CONTER O AVANÇO DO COVID-19:

EDUCAÇÃO

Prefeitura e o Governo de São Paulo decidiram suspender as aulas nas escolas;

Prefeitura estuda possibilidades de como manter a alimentação das crianças;

TRANSPORTES

Rodízio municipal será suspenso;

Os ônibus, Metrô e CPTM não tiveram alteração;

A gratuita do bilhete estudante está suspensa;

Idosos não devem usar os ônibus nos horários de pico;

Os ônibus serão lavados a cada término de viagem com água sanitária;

Museu do Transporte será fechado;

Linha circular de turismo será suspensa;

Bilhete Único do Idoso será solicitado por e-mail: atendimento.idoso@sptrans.com.br

CULTURA

Todos os equipamentos de cultura do Município e do Estado serão fechados;

PARQUES PÚBLICOS

Parques serão abertos com restrições para os ambientes fechados;

Não será permitida a realização de eventos dentro dos parques;

SUBPREFEITURAS

Não haverá emissão de novos alvarás para eventos;

Alvarás já emitidos serão cancelados;

Praças de Atendimento só funcionarão para serviços que não podem ser solicitados via 156 e terão de ter agendamento prévio;

Nos velórios serão permitidos até 10 pessoas por sala;

FUNCIONALISMO PÚBLICO

Funcionários com mais de 60 anos, gestantes e pessoas com suspeita do vírus deverão trabalhar em sistema de home office;

Todos os estagiários serão liberados, exceto os que atuam nas áreas de saúde e segurança;

Os trabalhadores, exceto os de saúde e segurança, poderão antecipar o período de férias mediante autorização das chefias;

HABITAÇÃO

O atendimento na Central de Habitação só será realizado mediante agendamento.

TRABALHO

Cursos suspensos e suspensão da intermediação de mão de obra nas unidades do CATe.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Serão mantidos apenas os serviços de acolhimento e de visitação domiciliar para cuidado de idosos;

Atendimentos nos CRAS somente mediante agendamento;

Equipamentos para idosos, adolescentes e crianças serão fechados;

A Prefeitura pretende reforçar as equipes de abordagem da População em Situação de Rua para intensificar ainda mais a atuação para convencê-los a aceitar os serviços prestados nos centros mantidos pelo município;

ESPORTE

Todos os Centros Esportivos serão fechados;

Clubes da Comunidade abertos, mas com a recomendação de que não aconteçam eventos;

Programa Ruas Abertas – como a que acontece na avenida Paulista – está suspenso por tempo indeterminado;

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Nas unidades do Descomplica SP, a partir desta terça-feira, 17 de março, os atendimentos serão realizados apenas mediante agendamento prévio na Central de Atendimento SP 156 ou pelo site https://descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br/;

Os serviços de atendimento, como Detran.SP, Poupatempo e Centros de Integração da Cidadania (CICs) vão priorizar serviços online e atendimento à distância;

OFICINAS DE TECNOLOGIA

As unidades da rede FAB LAB LIVRE SP, dos Digilabs e dos Telecentros estarão fechadas, e as oficinas anteriormente marcadas serão suspensas, por tempo indeterminado.