Sobrevivência estratégica

They Are Billions agrada fãs do gênero

Apesar de aparentar ser mais um jogo que mistura estratégia e sobrevivência, They Are Billions traz uma dificuldade brutal.

Nele, você controla uma população que se vê rodeada por zumbis que surgem de todos os lados com uma única missão: permanecer vivo! Então a experiência na grande maioria do tempo em que jogamos é tensa, sem freio e sem misericórdia. Pois somos cercados a todo tempo por hordas de zumbis sem possuir tropas o suficiente para se livrar deles.

O cenário é baseado em um clima como a série Diablo e convence por ser gostoso de jogar, destruindo centenas e centenas de inimigos conforme avançamos. Sim, a destruição dá um gostinho de quero mais.

Tempão…

Se você quiser mesmo levar a sério sua jogatina em They Are Billions, é bom entende que uma única partida pode durar algumas horas, já que não é possível fazer múltiplos saves. Ou seja, ao sair de um mapa, você perde totalmente seu progresso.

They Are Billions já está disponível com versões para PC (via Steam), Xbox One e PlayStation 4 e é baratinho!

Rafael Poliszuk é jornalista e trabalhou por mais de uma década com automobilismo real. Ou seja, nas pistas!

Tudo porque quando criança era fascinado por jogos do gênero. Com o reencontro da paixão digital, começou o projeto do qual surgiu a Poliszuk Relações Públicas, com experiência no site EuroGamer Brasil, Jornal SP Norte e outras mídias, onde desenvolve promoções e eventos. Agora, com a Zuk Experience, o jornalista prepara uma nova experiência. Aperte o play! E-mail: rafael@poliszuk.com.br – Site: poliszuk.com.br