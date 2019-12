Sociedade Veteranos de 32 – MMDC realiza solenidade de outorga de condecoração para personalidades Militares e Civis

Em todo o ano, a Sociedade Veteranos de 32 – MMDC condecora personalidades Militares das Forças Armadas, Policiais Militares, Guardas Civis e personalidades da sociedade paulista. A solenidade ocorreu nesta segunda-feira (16/12) no Obelisco do Ibirapuera.

Entre os agraciados deste ano estavam o Senador Major Olimpio (PSL), Coronel Velozo, Major Paulo César, entre outros que receberam a comenda “Colar Heróis de 32”

A condecoração é uma homenagem aos militares e civis paulistas que desempenham práticas democráticas, mantendo vivo o sentimento dos jovens e militares que lutaram na Revolução Constitucionalista de 1932.

Revolução de 1932

Considerado um dos maiores conflitos civis armados da história do país, a Revolução Constitucionalista de 1932 é quando jovens de São Paulo exigiam o fim do governo provisório de Getúlio Vargas, instaurado em 1930, além de uma nova Constituição e eleições presidenciais.

O movimento ganhou mais força após os estudantes Miragaia, Martins, Dráusio e Camargo morrerem durante uma manifestação vítima da intervenção do exercito de Vargas. As iniciais das vítimas (MMDC) tornou-se símbolo de luta contra o governo, o que fez eclodir uma guerra civil, reunindo dezenas de milhares de homens lutando pelo lado paulista contra o governo Vargas.

Mesmo com intensa mobilização, os conflitos armados duraram poucos meses, a rendição do movimento paulista foi assinada em 1° de outubro daquele mesmo ano. No entanto, apesar da rendição, graças as denuncias apresentadas pelo movimento constitucionalista, o governo Vargas foi moralmente derrotado, tendo sido obrigado a convocar eleições para uma Assembleia Constituinte, resultando na Constituição do Brasil em 1934.

Obelisco do Ibirapuera

O importante movimento da Revolução Constitucionalista de 1932 deixou marcas pela cidade. A coragem dos homens que lutaram pela constituição e pela democracia brasileira é retratada em nomes de ruas e em importantes símbolos na cidade de São Paulo, um deles é o Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, ou somente Obelisco do Ibirapuera.

Inaugurado dia 9 de julho de 1955, o monumento possui 72 metros de altura e 1932 metros quadrados. Ele foi projeto do escultor ítalo-brasileiro Galileo Ugo Emendabili e foi construído em puro mármore travertino pelo engenheiro alemão Ulrich Edler.

Colar Heróis de 32