Solenidade de passagem de Direção da Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico

A Força Aérea Brasileira, através do COMGAP (Comando Geral de Apoio) e por seu Comandante-Geral, Tenente-Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Baptista Junior, realizou nesta quinta-feira (13/02) a solenidade de passagem de Direção da DIRMAB (Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico) do Major-Brigadeiro do Ar, Ricardo Augusto Fonseca Neubert, para o Brigadeiro do Ar, José Madureira Júnior. O evento aconteceu no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo, localizado na Avenida Braz Leme, 3.258, em Santana, e estiveram presentes autoridades civis e militares, além do senador Major Olimpio (PSL).

Sobre a DIRMAB

A Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico tem como atribuições efetuar a gestão dos assuntos relativos ao Sistema de Material Aeronáutico e Bélico (SISMAB), no que concerne às funções logísticas de suprimento e de manutenção, com o propósito de prever e prover os materiais e serviços necessários ao preparo e ao emprego das aeronaves da FAB, de forma a garantir a sua condição de pronta resposta, na quantidade e disponibilidade adequadas a cumprir as missões planejadas pelo Comando da Aeronáutica, com o menor consumo possível de recursos humanos, materiais e financeiros, seja em situação de paz, de conflito ou de emergência. Fonte: DIRMAB