SP: alunos da rede estadual iniciam período de recuperação escolar

Os alunos da rede estadual de São Paulo que não conseguiram atingir o rendimento mínimo esperado em relação ao ano letivo de 2020 ainda podem retomar as atividades e participar do projeto de Recuperação Intensiva, que começa nesta segunda-feira (4) em todas as unidades do estado.

Os estudantes devem comparecer no mínimo a 75% das aulas para avançar para o ano/série seguinte. Serão priorizados para atendimento presencial os estudantes com menor frequência dos 5º e 9º anos do ensino fundamental e das 3ª séries do ensino médio. As aulas também poderão acontecer online para alunos que se enquadrem em grupos de risco, por exemplo.

A carga horária para as atividades de recuperação será de 25 aulas semanais, que poderão ser realizadas em três turnos (diurno, vespertino e noturno), distribuídas em cinco aulas diárias. As aulas nos anos iniciais do ensino fundamental terão 50 minutos, enquanto, as aulas nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio terão duração de 45 (quarenta e cinco) minutos cada.

Os alunos que entregarem as atividades propostas podem ser aprovados para o próximo ano letivo, mas terão o aprendizado completo avaliado ao final de 2021. Os anos letivos de 2020 e 2021 serão considerados como um único ciclo contínuo. Por isso, a avaliação da aprendizagem será feita ao longo de oito bimestres (quatro de 2020 e quatro de 2021).