SP amplia vacinação contra COVID-19 para idosos de 72 a 74 anos

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (10), a ampliação da vacinação contra COVID-19 para idosos com idade entre 72 e 74 anos a partir de 22 de março, num total de 730 mil pessoas que poderão receber a primeira dose ainda neste mês.

Com o avanço da campanha para o grupo a partir de 72 anos, serão 1,140 milhão de pessoas que poderão ser imunizadas ainda no mês de março. Em 3 de março, o Estado iniciou a vacinação dos idosos entre 77 a 79 anos, contemplando outros 720 mil idosos.

3,5 milhões de doses aplicadas

O Estado de São Paulo ultrapassou hoje a marca de 3,5 milhões de doses aplicadas, a maior do Brasil. Desse total, mais de 2,5 milhões foram primeira dose e 933 mil já receberam as duas doses, ou seja, esquema vacinal completo. O total de aplicações em SP é superior à soma de todos os Estados de Nordeste e Sul do país, conforme dados do Ministério da Saúde.